النائب سلامة: اقتحام المسجد الأقصى تطور خطير ومساس بمشاعر المسلمين

غزة / سما /

دان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. سالم سلامة اقتحام أكثر من 500 مستوطن باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، معتبراً ذلك امتداداً لجرائم الاحتلال بحق الأماكن الاسلامية المقدسة واستمراراً لسياساته العنصرية بحق مدينة القدس.

وقال النائب سلامة في تصريح خاص للدائرة الاعلامية (22-7):"ان هذا الاقتحام تطور خطير ومساس بمشاعر المسلمين، وان اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى سيشعل الضوء الأحمر للدفاع عنه في نفوس كل المسلمين "

وأكد النائب سلامة خطورة تجرؤ قطعان المستوطنين المتطرفين على اقتحام باحات الأقصى، مستنكراً الاعتداءات المستمرة من الاحتلال ومستوطنيه على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

ودعا النائب سلامة كل جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس إلى النفير العام لحماية المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين، مشدداً أننا لن نترك المسجد الأقصى وحيداً وسندافع عنه.

وطالب النائب سلامة الأمة الاسلامية للتحرك العاجل لنصرة المسجد الأقصى المبارك ولجم التغول الصهيوني على المسجد من الاحتلال ومستوطنيه.