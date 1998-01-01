نقابات العمال تثمن موقف الاتحاد العمالي اللبناني في دعم القضية الفلسطينية

رام الله / سما /

ثمن رئيس الاتحاد العام نقابات عمال فلسطين سامي العمصي اليوم الأحد موقف الاتحاد العمال اللبناني بإدانته كل القرارات الصهيونية، مؤكداً على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية.

وادان الاتحاد العمل اللبناني إقرار الكنيست يهودية اسرائيل وان هذا السلوك عدواني وعنصري واجرامي واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لوقف هذا العدوان المتمادي علي الشعب الفلسطيني .

وذكر العمصي بأن الشعب الفلسطيني ضحى ومازال يضحي من أجل خدمة الدين والوطن والدفاع عن قضيته ومقدساته.

ودعا جميع النقابات العمالية والمؤسسات بالوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم حقوقه في المحافل الدولية لمزيد من المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة .