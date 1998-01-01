وفد من وزارة العمل يزور فلسطينيات

غزة/سما/

زار وفد من وزارة العمل مقر مؤسسة فلسطينيات في مدينة غزة، بهدف التشبيك والتعاون المشترك في المرحلة المقبلة بما يخدم الصحفيات ويطوّر العمل الإعلامي لدي الطرفين، ويسهم في إثارة القضايا الأكثر أهمية لدى الرأي العام والأكثر احتياجًا بالنسبة للصحفيات.

وتحدث م.ماهر أبو ريا مدير عام العلاقات العامة وبالوزارة عن أبرز البرامج التي تعمل عليها الوزارة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنهم يسعون حاليًا لتكثيف التوعية حول قانون العمل الفلسطيني من أجل الدفع نحو الالتزام به وتعريف العاملات والعاملين بالقانون وعلاقات العمل.

وأضاف أن من القضايا ذات الأهمية الآن هو التوعية بسبل السلامة المهنية الخاصة بكل مهنة، إضافة إلى برنامج الإقراض الذي تعمل عليه وزارة العمل، ومن المنتظر أن يوفر آلاف فرص التشغيل للخريجات والخريجين عبر منح صغيرة معفاة من التسديد في عامها الأول وذلك كأحد الحلول المقترحة لتجاوز أزمة البطالة.

بدورها قدمت منى خضر منسقة فلسطينيات في قطاع غزة عرضًا حول برامج المؤسسة والتي تنسم إلى نادي الإعلاميات الذي يقدم برامج وأنشطة وتدريبات مختلفة للخريجات، وبرنامج المناظرات الذي تعمل عليه المؤسسة مع طلبة الجامعات بهدف إيجاد جيل قادر على الحوار بالمحاججة والبرهان، وكذلك برنامج شبكة نوى الذي ينطلق من مفهوم العدالة الاجتماعية ويعالج قضايا تهم الرأي العام من وجهة نظر نسوية، إضافة إلى برنامجي طوارىء هما برنامج الرعاية الذاتية وبرنامج الشباب.

وأثنت خضر على زيارة وفد وزارة العمل إذ أن هناك الكثير من نقاط الالتقاء التي يمكن أن تحقق التعاون عبر تنفيذ ورشات توعية متخصصة للصحفيات في قانون العمل والسلامة المهنية، إضافة إلى إمكانية تحقيق الفائدة من برنامج الإقراض للشابات اللواتي يرغبن في تنفيذ مشاريع خاصة ولديهن القدرة على ذلك، فضلًا عن إمكانية إفادة الوزارة بكيفية التعامل مع وسائل الإعلام والاستفادة من الإعلام الجديد.