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هيئة الأسرى: ارتفاع عدد المضربين عن الطعام إلى 6 أسرى مع تفاقم حالتهم الصحية

الأحد 22 يوليو 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: ارتفاع عدد المضربين عن الطعام إلى 6 أسرى مع تفاقم حالتهم الصحية



رام الله - سما -

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري الى 6 أسرى، أقدمهم الأسير حسن شوكة من بيت لحم، وهو مضرب عن الطعام منذ 50 يوما.

وأكد محامي الهيئة لؤي عكة، أن ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 18 يوما، وهم: إسلام جواريش، ومحمود عياد، وعيسى عوض، فيما انضم الأسيران أنس شديد، وعمر أبو شخيدم، للإضراب عن الطعام، ضد اعتقالهما الإداري الخميس الماضي، الموافق التاسع عشر من يوليو الجاري.

وأضاف عكة، ان المضربين يعانون من آلام في الرأس، والمعدة، والمفاصل، وفقدان للتوازن، وأوجاع في الخاصرتين، كما أنهما يرفضان أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية، بالمقابل فإن إدارة معتقلات الاحتلال تُمارس ضغوطا على الأسرى، لإجبارهم على فك إضرابهم.

يشار إلى أن الأسير عياد (30 عاما) اعتقل في تاريخ الخامس من آذار 2017، وهو الاعتقال الرابع له، حيث جرى اعتقاله في الأعوام 2005، و2009، و2014.

 أما الأسير جواريش (29 عاما)، اعتقل في تاريخ الثاني من شباط 2017، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري.

يُذكر أن عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى قرابة (430) معتقلا إداريا، بينهم اثنان من الأسرى القاصرين، وهما ليث أبو خرمة، معتقل منذ 20/7/2017 من قرية كفر عين، والطفل حسام خليفة، معتقل منذ 13/11/2017 من قرية الولجة، إضافة إلى الأسيرة النائب خالدة جرار.

#اسرى #اضراب عن الطعام #اعتقال اداري

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