جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ادعيس يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للاقصى

الأحد 22 يوليو 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ادعيس يدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين للاقصى



رام الله /سما/

طالب ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحماية المسجد الأقصى في وجه الاقتحامات التي تقوم بها عصابات المستوطنين بشكل يومي، هذه الاقتحامات التي وصلت اليوم الأحد إلى أعداد كبيرة جداً في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، هذا الهيكل الذين يسعون بجد وتصميم لبنائه على أنقاض الأقصى من خلال ممارساتهم المختلفة.

وقال ادعيس بأن على المسلمين في فلسطين وخارجها العمل بحزم مع هذه الاقتحامات، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لصدِّ الهجمات المسعورة والخطيرة، ومواجهتها حفاظاً على حق المسلمين الديني والتاريخي والسياسي فيه وفي غيره من الأماكن المقدسة التي تشكل ملكاً وقفياً خالصاً للمسلمين لا يجوز بأي حال تغييره أو تبديله وسرقته تحت حجج تاريخية واهية وكاذبة.

وأضاف ادعيس بأن الأقصى في هذه الأوقات يحتاج منا للعمل والجد وليس للتصريحات التي لا تجدي نفعاً في ظل هذا الاحتلال الذي يعمل على سرقة أرضنا وتاريخنا وأماكن عبادتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، مطالباً الكل العربي والإسلامي للعمل على إيقاف هذه الاقتحامات ومنعها بكافة السبل.

أخبار ذات صلة

الاقصى - ارشيف

الاحتلال يواصل منع مصلي غزة من السفر للاقصى

الاقصى والمستوطنين - ارشيف

تصاعد الاقتحامات للاقصى اليوم الخميس ودعوات فلسطينية لشد الرحال اليه

مستوطنات الضفة - ارشيف

الحكومة الفلسطينية تقر خطة للتصدي لمخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية

ادعيبس- ارشيف

ادعيس يقرر إعادة 132 موظفا من اصل 276 بوزارة الاوقاف

الاقصى - ارشيف

الاحتلال يغلق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين حتى الخميس المقبل

مستوطنون - ارشيف

اصابة مواطن وتحطيم 10 سيارات بحجارة المستوطنين على طريق نابلس رام الله

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

احرقوا غزة ...ميسا الجيوسي

هذه أبرز بنادق القنص التي تستخدمها المقاومة في غزة (شاهد)

وديعة مالية لدى عائلة فلسطينية تنتظر أصحابها منذ 103 أعوام!

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

هندوس يقتلون مسلما تقديسا للبقر

مسؤول في "فتح": الحركة موافقة على ورقة "المصالحة" المصرية

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: سنفتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء ونوسع مساحة الصيد إذا استمر الهدوء على حدود قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

غزة وإسرائيل: جولة القتال الحالية انتهت بانتظار المعركة الكبرى

اقتحام الاقصى - ارشيف

صور .. اكثر من الف مستوطن يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل

هنية والاحمد - ارشيف

خلافات «جوهرية» بين فتح وحماس على الورقة المصرية تبدد آمالاً بمصالحة فلسطينية قريباً

الاحتلال يوصي بفتح كرم ابو سالم وتوسيع منطقة الصيد ..ومصر انقذت حماس من التصفية