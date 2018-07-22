أبرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله - سما -

ابرز عناوين الصحف الفلسطينية (القدس، والأيام، والحياة الجديدة) والاسرائيلية لليوم الاحد الموافق22/07/2018

اولا الصحف الفلسطينية :

تصدر استقبال رئيس دولة فلسطين محمود عباس لوفد من أهالي قرية الخان الأحمر عناوين الصحف الفلسطينية (القدس، والأيام، والحياة الجديدة) الصادرة اليوم الأحد، حيث أكد سيادته أن قضية الخان الأحمر تمثل رمزا لتمسك الشعب الفلسطيني بترابه ووطنه.

كما ركزت الصحف على تصريحات الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، التي قال فيها، إن صفقة القرن قد هدأت، لكنها لم تنته ويمكن أن تتحول إلى صفقة اقليمية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئيس: قضية الخان الأحمر تمثل رمز تمسك الشعب الفلسطيني بترابه ووطنه

"فتح" و"فعاليات القدس" تدعو لشد الرحال والرباط في "الأقصى" اليوم

الحمد الله: في كل بقعة من أرض وطننا نخوض معركة الصمود والوجود

أبو ردينة: مؤامرة صفقة القرن هدأت ولكنها لم تنته وقد تتحول لصفقة إقليمية

منع ناشطة هولندية في "BDS" من دخول إسرائيل

وفد رئاسي يعزي بوفاة نور الدين الأسدي

الأحمد: مصر قدمت مشروع مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة وليس ورقة نهائية

حكومة الاحتلال تصادق على 20 وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم

البرلمان العربي يؤكد دعمه للقيادة الفلسطينية في مواجهة المخططات الاسرائيلية

القدس:

إسرائيل تخرق اتفاق التهدئة وتقصف موقعاً للمقاومة

تشييع جثامين ثلاثة شهداء من خان يونس وغزة

أبو ردينة: مؤامرة صفقة القرن هدأت ولكنها لم تنته

إسرائيل تصادق على توسيع مستوطنة "متسات" في منطقة بيت لحم

غوتيريش يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تفادي النزاع

متطرفون يدنسون الأضرحة في "باب الرحمة" و3 آلاف مستوطن يعتزمون اقتحام الأقصى اليوم

منع ناشطة هولندية في "BDS" من دخول إسرائيل

دول عربية ترفض قانون "الدولة القومية اليهودية" وتعتبر فصلا عنصريا

الأيام:

هدوء حذر بعد سريان التهدئة في قطاع غزة تخلله قصف إسرائيلي لموقع أمني وأرض زراعية

الرئيس: قضية الخان الأحمر تمثل رمز تمسك الشعب الفلسطيني بترابه ووطنه

غوتيريش يعرب عن "قلقه العميق" حيال تصاعد العنف في غزة

الدول العربية ترفض قانون "القومية"، إنه فصل عنصري

20 إصابة بينها حالتان حرجتان في حوادث سير بالخليل ونابلس

الاحتلال يصادق على 20 وحدة استيطانية جنوب شرقي بيت لحم

البرلمان العربي يؤكد دعمه للقيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات والمخططات الاسرائيلية

سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية نحو قطاع غزة

ثانيا: الصحف الاسرائيلية :

أبرزت الصحف الإسرائيلية اليوم الأحد، التطورات الميدانية على حدود قطاع غزة، ومقتل جندي إسرائيلي على يد قناص فلسطيني، وفيما يلي أهم العناوين:

صحيفة هآرتس :

مقتل جندي بنيران قناص فلسطيني على حدود قطاع غزة

التوصل الى تهدئة بعد ان قام الجيش بعملية عسكرية واسعة

مسؤول سياسي رفيع: حماس طلبت وقف اطلاق النار وتعهدت بإيقاف الطائرات الورقية المشتعلة

افيف ليفي هو الجندي الاول الذي يقتل على حدود قطاع غزة منذ عملية الجرف الصامد

الصحفي عاموس هرئيل كتب: سرعة التوصل الى وقف اطلاق النار تثبت ان الاطراف ما زالت تحرص على عدم الانجرار للحرب

الصحفي دان مرغليت كتب بعنوان: "حتى هذه الساعة فإسرائيل يدها العليا "

المؤسسة الأمنية ستوصي المستوى السياسي التخفيف عن سكان غزة لتثبيت وقف إطلاق النار

نشطاء حماس: من دون تخفيف الحصار لن تعمل قيادة حماس علانية ضد الطائرات الورقية

على خلفية قانون القومية: أعضاء كنيست من القائمة المشتركة سيلتقون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي

تقرير نقلا عن نيويورك تايمز: محامي الرئيس الاميركي ترمب قام بتسجيل محادثات حول تقديم مبلغ لشراء سكوت ممثلة اباحية كانت ادعت بأن لها علاقة مع ترمب

تقرير سنوي للنيابة العامة ينتقد بشدة شروط احتجاز السجناء والموقوفين في اسرائيل

اسرائيل تقوم بطرد ام روسية طلقها زوجها وابنها البالغ من العمر خمس سنوات وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة

صحيفة معاريف :

بوساطة مصر ومبعوث الامم المتحدة تم التوصل الى تهدئة

في ذكرى "خراب الهيكل": بالأمس وصل آلاف المصلين الى باحة "حائط المبكى" في البلدة القديمة في القدس

دروز يرفعون قضية ضد قانون القومية وقالوا انهم تحولوا لسكان درجة ثانية

العديد من المرافق الاقتصادية ستنضم الى الخطوات الاحتجاجية والرسالة لحكومة نتنياهو أنها قد تمادت من خضوعها للأحزاب المتشددة دينيا

إسرائيل سمحت للمئات من ذوي القبعات البيضاء العاملين في سوريا العبور من خلالها الى الأردن

صحيفة إسرائيل هيوم :

افيف هو اول جندي يقتل على حدود قطاع غزة منذ الجرف الصامد، قتل برصاصة رغم انه كان يرتدي سترة واقية

الصحفي يواف ليمور يكتب بعنوان: "هناك ثمن للامتناع عن القيام بعملية "

امنون لورد يكتب: "زعماء حركة حماس ليسوا في مأمن "

مصدر سياسي رفيع المستوى: حركة حماس طلبت وقفا إطلاق النار والتزمت بأن توقف الطائرات الورقية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يتهم شبكتي التلفزيون الدولية "سي. ان. ان" و "بي. بي. سي" بتغطية أحداث غزة الأخيرة بشكل متحيز

الرئيس ترمب هاجم محاميه الذي قام بتسجيل محادثات له خفية

صحيفة يديعوت احرنوت :

"ضربة لحماس": نيران القناص الذي تسبب بمقتل جندي من وحدة " جفعاتي" أعطى إشارة لضربة جوية في قطاع غزة

حركة حماس اكتفت بمقتل الجندي الاسرائيلي وسارعت لطلب وقف اطلاق النار

أمين عام الأمم المتحدة: على حركة حماس وقف عمليات إطلاق القذائف والطائرات الورقية

الصحفي ناحوم بارنياع يكتب مقالا بعنوان: "حتى الجولة القادمة "

الصحفي اليك فيشمان كتب تحت عنوان: "تقريبا حرب "

مقاتل من وحدة "جفعاتي" قتل بنيران قناص على حدود قطاع غزة

اليوم احتجاجات واسعة ضد قانون استئجار الارحام