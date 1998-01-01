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الجهاد:ما ترتكبه عصابات الشر الاستيطاني في الأقصى عدوان خطير يمس كل مسلم

الأحد 22 يوليو 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد:ما ترتكبه عصابات الشر الاستيطاني في الأقصى عدوان خطير يمس كل مسلم



غزة / سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين  أن ما ترتكبه عصابات الشر الاستيطاني من اقتحام لساحات المسجد الأقصى المبارك عدوان خطير، يمس كل مسلم وكل عربي وكل فلسطيني.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي:"إن الذين يهرعون لإنقاذ "إسرائيل" من مأزق مسيرات العودة ، عليهم أن يدركوا أن ما ترتكبه حكومة الإرهاب "الإسرائيلي" بحق القدس والأقصى لا يمكن أبداً السكوت عنه وأن استمرار العدوان على الأقصى سيؤدي إلى تصعيد كبير سيصل إلى كل مكان.

وشددت الحركة، على أن ما يجري من اقتحامات يهودية للأقصى يستدعي تحركاً عاجلاً ، وأن هدف مواجهة هذه الاقتحامات والتصدي لها، هو هدف يقع في صلب عمل حركة النضال الفلسطيني بكل أشكالها.

وبينت الحركة، أن مسيرات العودة وما تضمنته من أدوات وأشكال نضالية مشروعة ليست بعيدة في أهدافها ووسائلها عن الانتصار للمسجد الأقصى المبارك ومواجهة الاقتحامات التي يتعرض لها خلال ما يعرف بمواسم الأعياد اليهودية.

وأضافت: "ليس للمستوطنين والمستعمرين الصهاينة حق في الأقصى واقتحاماتهم لساحاته عمل عدواني وإرهاب ديني لا يمكن بحال السكوت عليه".

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