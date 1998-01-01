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الارجنتين توافق على انشاء 3 قواعد عسكرية امريكية على اراضيها

الأحد 22 يوليو 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارجنتين توافق على انشاء 3 قواعد عسكرية امريكية على اراضيها



وكالات - سما -

ذكر موقع "أريستيجوي نوتيسياس" المكسيكي السبت نقلا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري قد وافق على نشر الولايات المتحدة ما لا يقل عن 3 قواعد عسكرية على أراضي بلاده.

وأضاف الموقع أن القواعد ستشاد في مقاطعات نيوكين حيث يقع حقل الغاز الصخري، فاكا مويرتا، وفي ميسيونس وتييرا ديل فويغو ليتسنى من هناك مراقبة منطقة القطب الجنوبي.

ويؤكد المراقبون أن وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، تعتبر أحد المؤيدين الرئيسيين لفكرة القواعد الأمريكية في الأرجنتين، لاسيما وأنها وافقت على استقبال مدربين أمريكيين، لتدريب ضباط الشرطة في الأرجنتين، قبيل قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر، دون الاستحصال على موافقة برلمان بلادها.

#امريكا #الارجنتين #قواعد عسكرية

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