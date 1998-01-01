رام الله: مصرع شاب بحادث سير ذاتي

رام الله / سما /

لقي الشاب امجد عماد الاصفر (18 عاما) من سكان ضاحية الغدير بمدينة رام الله مصرعه بحادث سير وقع، فجر اليوم الاحد، على طريق سردا شمال رام الله.

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان غرقة عمليات شرطة محافظة رام الله تلقت فجر اليوم بلاغا يفيد بوقوع حادث سير ذاتي على طريق سردا وهناك اصابة على الفور تم توجيه مركبات الاسعاف للمكان والتي نقلت شاب مصاب للمشفى الاستشاري وبعد وصوله اعلن الاطباء عن وفاته.

واضاف ارزيقات ان خبراء الحوادث باشروا اجراءات التحقيق وتم اعلام النيابة العامة.