جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: مصرع شاب بحادث سير ذاتي

الأحد 22 يوليو 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: مصرع شاب بحادث سير ذاتي



رام الله / سما /

لقي الشاب امجد عماد الاصفر (18 عاما) من سكان ضاحية الغدير بمدينة رام الله مصرعه بحادث سير وقع، فجر اليوم الاحد، على طريق سردا شمال رام الله.

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان غرقة عمليات شرطة محافظة رام الله تلقت فجر اليوم بلاغا يفيد بوقوع حادث سير ذاتي على طريق سردا وهناك اصابة على الفور تم توجيه مركبات الاسعاف للمكان والتي نقلت شاب مصاب للمشفى الاستشاري وبعد وصوله اعلن الاطباء عن وفاته.

واضاف ارزيقات ان خبراء الحوادث باشروا اجراءات التحقيق وتم اعلام النيابة العامة.

#حادث سير

أخبار ذات صلة

صور : مصرع 5 أشخاص بحادث سير مروع قرب صفد

اسعاف- ارشيفية

غزة: مصرع مُسن بحادث سير في النصيرات

حادث الخليل صباح اليوم

الخليل: مصرع 4 مواطنين بينهم أجنبي يعمل في الاتحاد الاوروبي بحادث صباح اليوم

بالصور.. وفاة 9 فلسطينيين بحادث سير بالسعودية

النقب: مقتل شقيقين توأم و18 مصابًا بحادث طرق قرب حورة

وفاة شقيقين من نابلس واصابة 4 اخرين بحادث سير مروع وقع فجر اليوم

الأكثر قراءة اليوم

احرقوا غزة ...ميسا الجيوسي

الأحمد : لا يوجد ورقة مِصرية بل مسودة مقترحات لتنفيذ الاتفاق السابق

هذه أبرز بنادق القنص التي تستخدمها المقاومة في غزة (شاهد)

وديعة مالية لدى عائلة فلسطينية تنتظر أصحابها منذ 103 أعوام!

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

هندوس يقتلون مسلما تقديسا للبقر

رغم عودة الهدوء.. الاحتلال يعلن قصف موقع للمقاومة شمال غزة

الأخبار الرئيسية

اقتحام الاقصى - ارشيف

صور .. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل

هنية والاحمد - ارشيف

خلافات «جوهرية» بين فتح وحماس على الورقة المصرية تبدد آمالاً بمصالحة فلسطينية قريباً

اعتقالات في يالضفة - ارشيف

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في الضفة

الاحتلال يوصي بفتح كرم ابو سالم وتوسيع منطقة الصيد ..ومصر انقذت حماس من التصفية

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل