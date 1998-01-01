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المرأة العاملة للتنمية تتنفذ ورشة حول العنف الأسري

الأحد 22 يوليو 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في روضة العطاء شرق مدينة غزة ، ورشة عمل بعنوان( العنف الأسري) ، بمشاركة 26 سيدة ، وتأتي الورشة التي تحدثت فيها الأخصائية النفسية بجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية هداية ابو الهوي ضمن برنامج الارشاد والاستشارة النفسية CFD . 


وقد تحدثت أبو الهوي عن العنف الأسري وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، وأسبابه ودوافعه ومدى تأثيره على المجتمع، مشيرة إلى أن العلاقة بين المشاكل الأسرية والمجتمع هي علاقة طردية، فكلما زادت المشاكل الأسرية زادت مشاكل المجتمع وتأثر استقراره .


كما تناولت أشكال العنف، حيث ركزت على العنف النفسي والجسدي والجنسي، ومدى تأثيره على أفراد الأسرة خاصة الأطفال، مؤكدة على أن الطفل الذي يتعرض للعنف الأسري أثناء تربيته سيعاني في حياته التنموية والنفسية، وسيكون هناك ارتباط بين تجربة الاعتداء والإهمال التي تعرض لها الطفل في مرحلة الطفولة وارتكاب العنف المنزلي والاعتداء الجنسي في سن البلوغ . 


واعتبرت أبو الهوي أن أكثر فئة تتعرض للعنف الأسري هي الزوجة بالدرجة الأولى ثم الأبناء والبنات بالدرجة الثانية .


وأضافت أن الجهل يعتبر هو السبب الرئيسي والأساسي لتفاقم ظاهرة العنف في أي مجتمع، بالإضافة إلى المفاهيم الخاطئة الموروثة داخل المجتمع بما فيها نظرة الرجل للمرأة على أنها كائن ضعيف ، ضمن عادات وتقاليد المجتمع الذكوري .
ومن خلال الورشة تم فتح حلقة نقاش عن العنف وما تعانيه السيدات في منطقة مهمشة ونائية والاشارة الى تعليمهن كيفية حماية انفسهن من العنف كافة .
وفي نهاية الورشة أكدت المشاركات علي ضرورة استمرار الورش التوعوية في ظل استمرار العنف ضد المرأة ونشر التوعية لتغيير النمط الذكوري في المجتمع .

#المرأة العاملة

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