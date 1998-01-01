صور .. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل

القدس المحتلة/سما/



اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل "

واقتحم المستوطنين المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة وقاموا بجولة في ساحاته، وادى العديد منهم الصلوات في الساحات فيما اخرجت شرطة الاحتلال بعض المتطرفين اليهود من المسجد.وبلغ عدد المقتحمين حتى الساعة التاسعة صباحا 479 متطرفا.وعلى ابواب المسجد الأقصى انتشرت شرطة الاحتلال بكثافة ونصبت السواتر الحديدية على الابواب واحتجزت هويات الوافدين الى المسجد قبل السماح لهم بالدخول.

ويتواجد عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" عند باب المغاربة برفقة المئات من المستوطنين.

وفي ساعات متاخرة من مساء أمس نظم المئات من المستوطنين مسيرة في مدينة القدس، داخل اسوار البلدة القديمة وعلى ابواب الأقصى وفي الشوارع المحاذية للبلدة، وادوا الصلوات وشكلوا حلقات الرقص والغناء، ورددا شعارات ضد العرب والمسلمين.

وكثفت جماعات الهيكل المزعوم خلال الأيام الماضية من الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى هذا اليوم احياء لذكرى " خراب الهيكل".

على صعيد متصل شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في احياء مدينة القدس وعرف من بين المعتقلين: هنادي حلواني، وجهاد قوس، وروحي كلغاصي، ومحمد الدباغ ، وعمرو عرفة، ومأمون الرازم.

من جانبه وجه نائب محافظ القدس عبد الله صيام نداء وصرخة لكل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس من أجل شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك تصديا لدعوات المستوطنين لاقتحامه وتدنيسه.

وأكد صيام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاحد على أن جميع فئات شعبنا مطالبون بدعم المقدسيين في وجه ما يحاك ضد المسجد الأقصى والهجمة الإسرائيلية المتسعة ومتعددة الأوجه لأسرلة مدينة القدس .

من جهته، شدد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب على رفض اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى التي تعتبر اعتداء وتدنيسا للمسجد المبارك.

وقال سلهب لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاحد إن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى والقوانين والإجراءات العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني فيه لن ترهب أبناء شعبنا لأن المسجد خط أحمر والكل مطالبٌ بشد الرحال إليه وإفشال المخططات التي تستهدف إسلامية المسجد المبارك .

