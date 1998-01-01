الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في الضفة

القدس المحتلة/سما/

شنت أجهزة أمن الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات جديدة في مدينة القدس المحتلة، طالت سبعة مواطنين بينهم سيدة، وجرى تحويلهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.

وأفادت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن الاعتقالات شملت الناشطة المقدسية المعلمة هنادي الحلواني، ومن القدس القديمة الشبان: محمد الدباغ، ومأمون الرازم، وعمرو أبو عرفة، وروحي الكلغاصي، وجهاد قوس.

واضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت ايضا الشاب سعد صايل من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، قنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ بحرية الاحتلال، أطلقت قنابل الإنارة صَوب مراكب الصيادين في أجواء بحر مدينة غزة.