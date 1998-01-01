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الطقس: ارتفاع طفيف في درجة الحرارة

الأحد 22 يوليو 2018 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف في درجة الحرارة



رام الله /سما/

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد، صيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس، يوم غد الإثنين، حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والثلاثاء، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، حارًا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الجو، يوم الخميس القادم، حارًا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4- 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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