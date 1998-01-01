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الجيش الإسرائيلي يجلي اصحاب الخوذ البيضاء في عملية سرية للاردن

الأحد 22 يوليو 2018 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يجلي اصحاب الخوذ البيضاء في عملية سرية للاردن



عمان/وكالات/

قال الجيش الإسرائيلي انه نفذ عملية سرية ليلية اجلى خلالها حوالي 800 عنصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعائلاتهم من منطقة القتال في جنوب سوريا وتم نقلهم برا إلى الأردن. 

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي ، فإن عملية الإنقاذ قد تمت بناء على طلب من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. تم نقلهم إلى الأردن ومن هناك سيتم استيعابهم في بريطانيا أو ألمانيا أو كندا.وأعلن الأردن السبت أنه سمح للأمم المتحدة بتنظيم مرور ثمانمئة عنصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عبر أراضيه نحو دول غربية، إثر تعرض حياتهم للخطر في مناطق اجتاحها الجيش السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد إنه تمت الموافقة على طلب مرور ثمانمئة عنصر من الدفاع المدني السوري؛ "لأسباب إنسانية بحتة"، حيث كانوا يعملون في مجال الإنقاذ بمناطق تسيطر عليها المعارضة (لم يحددها) واضطروا للفرار.

وأضاف الكايد أن هؤلاء السوريين سيبقون في منطقة مغلقة (لم يذكرها) خلال فترة مرورهم عبر الأردن، حيث التزمت الدول الغربية بأنها لن تزيد على ثلاثة أشهر.ولفت المتحدث إلى أن تنظيم عملية مرور السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، ولا ترتب أي التزامات على الأردن.

وسبق أن تعهدت بريطانيا وألمانيا وكندا بتوطين ثمانمئة عنصر إنقاذ سوري خلال ثلاثة أشهر بسبب "وجود خطر على حياتهم".

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