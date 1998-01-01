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مصر انقذت حماس وغزة من دمار كبير

هارتس : الجيش سيوصي بتسهيلات لغزة تشمل فتح كرم ابو سالم كاملا وتوسيع منطقة الصيد

الأحد 22 يوليو 2018 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : الجيش سيوصي بتسهيلات لغزة تشمل فتح كرم ابو سالم كاملا وتوسيع منطقة الصيد



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هارتس العبرية اليوم الاحد عن ان جيش الاحتلال الاسرائيلي سيوصي الحكومة في جلستها اليوم الاحد بفتح معبر كرم ابو سالم بصورة كاملة كما قبل التصعيد الاخير واعادة توسعة منطقة الصيد لتسعة اميال بحرية.

وقالت مصادر عسكرية للصحيفة ان مصر بذلت جهودا كبيرة لمنع الجيش من الدخول في عملية عسكرية كبيرة وان حماس ادركت ان المسيرات والطائرات والبالونات الحارقة ستؤدي الى فقدانها كافة مكاسبها في غزة .

وتابعت " وقف اطلاق النار الاخير حقق لحماس مهمة منها اعادة عجلة المصالحة وزيادة الاهتمام الدولي بغزة وتقديم مشاريع تخفف من ضائقة السكان ما يضمن الحركة مسيطرة في القطاع".

وبينت ان مصر قدمت ضمانات للمصريين بوقف الاحداث على الحدود والاستفزاات للجيش وعمليات اطلاق الطائرات والبالونات موضحة ان الايام القادمة ستثبت مدى التزام حماس بالتعهدات اللفظية الغير مكتوبة .

وقالت هارتس ان حماس تلقت ضربات خلال الاسبوعين الماضيين وانها ادركت ان المسيرات التي انطلقت في 30 مارس الماضي ستهدد حكمها في غزة وان التهديدات الاسرائيلية واستعدادات الجيش لعملية كبرى جدية ولذلك سارعت الى الاتصال بالمصريين لوقف ضربات الجيش معتبرة ان حماس تنسق مع الجهاد الاسلامي لوقف عملياته ضد الجيش ما من شانه ان يعزز فرص وقف اطلاق النار الحالي.

من جهتها قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان مصر لعبت دورا مركزيا في منع عملية خطيرة كان يخطط لها الجيش في قطاع غزة كانت ستتدحرج الى عملية استئصالية لحماس وان القاهرة عمليا انقذت غزة وحماس من دمار كبير وغير مسبوق .

وقالت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية للاذاعة ان الجيش قاوم ضغوط المستوى السياسي للدخول الى عملية برية وجوية كبرى موضحا ان التكتيكات التي اتبعها الجيش كانت ناجحة ومنعت تورط اسرائيل في تصعيد خطير وفي توقيت ليس مناسبا.

 

 

#حماس #اسرائيل #مصر

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