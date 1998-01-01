الامين العام للامم المتجدة يدعو الى تفادي نزاع مدمر في غزة

نيويورك/وكالات/

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان (السبت) الاسرائيليين والفلسطينيين الى تفادي «نزاع مدمر جديد»، بعد تصعيد العنف الجمعة الماضي بين اسرائيل وقطاع غزة، ما اسفر عن مقتل اربعة فلسطينيين وجندي اسرائيلي.



وقال غوتيريش في بيان: «ابدي قلقي البالغ حيال هذا التصعيد الخطر للعنف في غزة وجنوب اسرائيل. من واجب جميع الاطراف ان تتفادى بالحاح خطر نزاع جديد مدمر».



واضاف «اطالب (حركة) حماس والناشطين الفلسطينيين بالكف عن اطلاق صواريخ وبالونات حارقة، وعدم الانجرار لاستفزازات على طول الخط الفاصل» بين اسرائيل وقطاع غزة، وتابع «على اسرائيل ان تظهر ضبطا للنفس لتجنب اشعال الوضع».





وخلص الامين العام للمنظمة الدولية «اشجع جميع الاطراف على العمل مع الامم المتحدة، وخصوصا منسقها الخاص (نيكولاي ملادينوف) لايجاد مخرج لهذا الوضع الخطر. ان اي تصعيد جديد يعرض حياة الفلسطينيين والاسرائيليين للخطر ويفاقم الكارثة الانسانية في غزة ويقوض الجهود الراهنة لتحسين ظروف الحياة والمساعدة في عودة السلطة الفلسطينية الى غزة».



وافاد ديبلوماسيون دوليون بان اي دولة لم تطلب حتى الان اجتماعا طارئا لمجلس الامن في محاولة لاحتواء التوتر.



ويعقد المجلس الثلثاء المقبل اجتماعا عاديا شهريا مخصصا للوضع في الشرق الاوسط، برئاسة السويد التي تتولى رئاسة المجلس.