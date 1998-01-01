جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تحظر التعامل مع جمعية الإصلاح الكويتية بتهمة الارهاب

السبت 21 يوليو 2018 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحظر التعامل مع جمعية الإصلاح الكويتية بتهمة الارهاب



الرياض - وكالات -

حذرت السلطات السعودية في تعميم إلى الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المملكة، التعامل مع "جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية".

وذكرت صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، أن التعميم صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن التحذير جاء بناء على برقية موجهة من الجهات المختصة إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب هذا الإجراء جاء بعد توافر معلومات عن أن "جمعية الإصلاح الكويتية" لها علاقة بجماعة الإخوان التي تصنفها المملكة "إرهابية".

وشدد التعميم على تجنب تعامل الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المملكة، مع "جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية"، وكذلك مع أي جمعية مشابهة تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنظمات والجمعيات المصنفة إرهابية".

وتعد جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية من أكبر وأقدم الجمعيات الخيرية في الكويت، وتأسست في يونيو عام 1963.

#السعودية #الكويت #الاصلاح #حظر

أخبار ذات صلة

السعودية واسرائيل

محلل إسرائيلي يستشهد بآية في كيفية التعامل مع السعودية

السعودية واسرائيل

السعودية.. بدء محاكمة إسرائيليين اثنين بتهمة التجسس لصالح الموساد

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

بن سلمان وترامب

صحيفة الرأي الكويتية : 11 مطلبا أمريكيا مطروحة امام دول الخليج

محمد بن سلمان - ارشيف

صحيفة سعودية : التعامل مع إيران سيأخذ منعطفاً جديداً

بوتين تميم

نائب رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لدعمها الارهاب

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ "سما": التوصل إلى اتفاق تهدئة بين غزة واسرائيل الليلة والساعات القادمة حاسمة

مسؤول اسرائيلي : هذه الدول ضغطت و منعت حماس من الرد

احرقوا غزة ...ميسا الجيوسي

تقديرات إسرائيلية: جناح حماس العسكري يمسك بزمام المبادرة

المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

رسميا .. الاحتلال يعلن مقتل احد جنوده قنصا عند حدود غزه

رغم عودة الهدوء.. الاحتلال يعلن قصف موقع للمقاومة شمال غزة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

الأحمد

الأحمد : لا يوجد ورقة مِصرية بل مسودة مقترحات لتنفيذ الاتفاق السابق

المقاومة الشعبية - ارشيف

القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية

مصالحة -ارشيفية

الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة فعلية لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس وفق الرؤية المصرية