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17 اصابة في حادثين الخليل

السبت 21 يوليو 2018 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
17 اصابة في حادثين الخليل



الخليل/سما/

اصيب مساء اليوم، 17 مواطناً في حادثين منفصلين وقعا في شمال وجنوب الخليل، ووصفت جراح احدهم بالحرجة.وأفاد محمد سامي الجعبري نائب مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر، بأن 6 سيارات اسعاف هرعت لاخلاء مصابين جراء حادث تصادم ما بين شاحنة وحافلة صغيرة تقل مسافرين.

وأضاف، تم اخلاء 13 اصابة الى المستشفى الاهلي ومستشفى الميزان التخصصي بالخليل، وقد وصف الاطباء حالة الاصابات ما بين طفيفة ومتوسطة.

وفي حادث منفصل، اصيب 4 مواطنين بجراح وصفت جراح احدهم بالحرجة، حيث تم نقل المصابين لى مستشفى ابو الحسن القاسم.

وقال الجعبري:" الحادث الثاني نتج عن تصادم جرار زراعي مع مركبة خاصة، ما أدى لاصابة 4 اشخاص، حيث عملت اسعاف الهلال الاحمر واسعاف مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا على نقلهم الى المستشفى.

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