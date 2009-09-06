اولمرت : لا فائدة من اي عملية عسكرية في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في مقابلة مع القناة الإسرائيلية العاشرة، إن "لا يوجد لدى المستوى السياسي أي خطة للتعامل مع قطاع غزة، باستثناء عمل عسكري لن يؤدي الى إحداث أي تغيير في الوضع القائم".

وأضاف للقناة الإسرائيلية العاشرة وفق ما جاء في مقتطفات من المقابلة "أي عمل عسكري دون خطة واضحة من المستوى السياسي لن تساعد في أي شيء لأي طرف من الأطراف ولن تغيّر، ولن تؤثر على أي شيء".

وأشار أولمرت الذي كان رئيسا للوزراء في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل عام 2008 على قطاعه غزة، إلى أنه "من المؤكد أن نتائج أي عملية عسكرية لن تؤدي إلا إلى سقوط ضحايا من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بينهم مواطنون إسرائيليون وجنود".

وتابع "بعد انتهاء العملية العسكرية، سنعود إلى نفس الوضع الذي كان من قبل، لذلك أقترح للجميع ألا يتم تنفيذ خطة معروفة لدى الطرف الآخر بأنها غير عملية".