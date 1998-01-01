جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

السبت 21 يوليو 2018 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عسكرية اسرائيلية أن حركة حماس لا تقف وراء مقتل الجندي الاسرائيلي امس على يد قناصة على حدود غزة مساء الجمعة .

وتقول المصادر إن قيادة حماس لم توافق على إطلاق الرصاص ،خاصة أن كبار الشخصيات في حماس، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، كان متواجدا في مسيرة الجمعة ولو كانت حماس تقف وراء اطلاق النار لما سمحت لقادتها بالمخاطرة والمجيء بالقرب من منطقة إطلاق النار او ابقت مواقعها مأهولة على طول الحدود".

الا ان مصادر اسرئايلية قالت للاذاعة العبرية الرسمية انها تعتقد بان هناك طرفا اخرا غير حماس اطلق النار وقتل الجندي او ان خلية من حماس تصرفت بشكل فردي دون اي اوامر من القيادة.

وتصاعدت الاوضاع على الحدود امس وشنت طائرات الاحتلال غارات عل مواقع في القطاع اسفرت عن استشهاد 4 مواطنين قبل ان تتدخل مصر والامم المتحدة وتعقد تهدئة بين الاطراف في منتصف ليلة الجمعة .

#اسرائيل #حماس #غزة

أخبار ذات صلة

السياج الفاصل

صور: شبان يتمكنون من قص السياج الفاصل شرق جباليا والانسحاب بسلام

مسيرة العودة - غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه شباب حاولوا سحب السياج الفاصل شرق غزة

اسرى لدى القسام

كتائب القسام ترد بالعبرية على والدة الجندي هدار غولدن

الجندي القتيل

الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية قتل الجندي في النقب يوم الخميس

حماس : اسرائيل لن ترى جنودها دون ثمن

شاهد: القسام تنشر مقطعي فيديو في عيد ميلاد الجندي شاؤول أرون

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ "سما": التوصل إلى اتفاق تهدئة بين غزة واسرائيل الليلة والساعات القادمة حاسمة

مسؤول اسرائيلي : هذه الدول ضغطت و منعت حماس من الرد

ليبرمان مهاتفاً ميلادينوف: قيادة حماس تتحمل مسئولية التصعيد والقتل والدمار القادم في غزة

احرقوا غزة ...ميسا الجيوسي

تقديرات إسرائيلية: جناح حماس العسكري يمسك بزمام المبادرة

المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

رسميا .. الاحتلال يعلن مقتل احد جنوده قنصا عند حدود غزه

الأخبار الرئيسية

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

الأحمد

الأحمد : لا يوجد ورقة مِصرية بل مسودة مقترحات لتنفيذ الاتفاق السابق

المقاومة الشعبية - ارشيف

القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية

مصالحة -ارشيفية

الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة فعلية لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس وفق الرؤية المصرية

الجندي القتيل

"يديعوت" تنشر تفاصيل دقيقة لمقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة