اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عسكرية اسرائيلية أن حركة حماس لا تقف وراء مقتل الجندي الاسرائيلي امس على يد قناصة على حدود غزة مساء الجمعة .

وتقول المصادر إن قيادة حماس لم توافق على إطلاق الرصاص ،خاصة أن كبار الشخصيات في حماس، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، كان متواجدا في مسيرة الجمعة ولو كانت حماس تقف وراء اطلاق النار لما سمحت لقادتها بالمخاطرة والمجيء بالقرب من منطقة إطلاق النار او ابقت مواقعها مأهولة على طول الحدود".

الا ان مصادر اسرئايلية قالت للاذاعة العبرية الرسمية انها تعتقد بان هناك طرفا اخرا غير حماس اطلق النار وقتل الجندي او ان خلية من حماس تصرفت بشكل فردي دون اي اوامر من القيادة.

وتصاعدت الاوضاع على الحدود امس وشنت طائرات الاحتلال غارات عل مواقع في القطاع اسفرت عن استشهاد 4 مواطنين قبل ان تتدخل مصر والامم المتحدة وتعقد تهدئة بين الاطراف في منتصف ليلة الجمعة .