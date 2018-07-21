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سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

السبت 21 يوليو 2018 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر



غزة / سما/

تستعد سفن كسر الحصار للانطلاق اليوم السبت 21-7-2018 من موانئ جزيرة صقلية تجاه قطاع غزة في محاولة هي الأحدث لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، وذلك بعد إنهاء كافة المستلزمات والإجراءات الفنية بما فيها تدقيق سلطات الموانئ وشرطة الحدود الايطالية.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن القوارب الصغيرة بحجمها الكبيرة برسالتها وأهدافها تحمل على متنها حوالي ٤٥ ناشطاً دولياً من حوالي ١٥ دولة، كما تحمل معها كمية رمزية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف ألام الجرحى والمرضى الفلسطينيين وخاصة جرحى مسيرة العودة الكبرى المحرومون من الخروج للمعالجة في الخارج بسبب الحصار الظالم المفروض على القطاع.

وأكد بيراوي الجهورية التامة للنشطاء والشخصيات العامة والذين ينتظرون لحظة الصفر في أي ساعة من مساء اليوم.

وأوضح بيراوي أن من بين المشاركين على متن سفينة "العودة" نائب عربي وحيد هو النائب الأردني يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين النيابية الذي أكد أن مشاركته هي أقل الواجب تجاه الأهل الصامدين على ارض الوطن في وجه حصار واحتلال بربري.

وقال "إنه برغم التجارب السابقة التي قامت بها دولة الاحتلال بالاعتداء على السفن والقرصنة في المياه الدولية إلا انه يأمل بأن تتمكن السفن هذه المرة من الوصول إلى شواطئ غزة".

وأشار بيراوي إلى أن أهداف الحملة السياسية والإعلامية والتوعوية قد تحقق بدرجة كبيرة عبر الفعاليات التضامنية والتغطيات الإعلامية لتحرك السفن خلال رحلتها التي امتدت على مدار ٧٠ يوم توقفت فيها في حوالي ٢٠ ميناء أوروبي.

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