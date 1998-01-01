هذه أبرز بنادق القنص التي تستخدمها المقاومة في غزة (شاهد)

غزة / سما /

لفتت عملية قنص وقتل الجندي الإسرائيلي قرب الخط العازل شرق غزة الجمعة؛ الأنظار إلى نوعية البنادق التي تستخدمها المقاومة، ومدى نجاعتها، خاصة بعد اعتراف الاحتلال بأن عملية القنص تمت من مسافة بعيدة نسبيا وبسلاح ثقيل، حيث أدت الرصاصة إلى اختراق الدرع الواقي وأصابت الجندي في مقتل.



وكانت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام دأبت على تطوير بعض الأسلحة محليا، بسبب الحصار المطبق على قطاع غزة والذي يتعذر معه إدخال السلاح، حيث أعلنت عام 2014 عن تمكنها من صناعة بندقية قناصة أسمتها "الغول"، وهي نتاج عملية تدوير لأسلحة ثقيلة مخصصة للدفاع الجوي (مضاد طيران) من عيار 14.5 ملم، وقال القسام في حينه إن مدى الرمي في البندقية يصل إلى 2 كلم، وإن دقة الإصابة فيها عالية.



وفي ما يلي الأسلحة القناصة التي تستخدمها المقاومة في غزة:





البندقية شتاير (HSH) وتعرف في غزة بـ"النمساوية"



وهي بندقية قنص من عيار 12.7 ملم نمساوية الصنع، تعتبر من البنادق الأكثر انتشارا في العالم، نظرا لفعاليتها العالية ومقاومتها للعوامل الجوية بحكم مقذوفها الكبير نسبيا، ويصل مداها القاتل إلى نحو كيلومترين اثنين، واستخدمتها المقاومة في غزة مرات عدة ضد أهداف إسرائيلية.



وتستخدم البندقية ضد تشكيلة متنوعة من الأهداف، أهمها الأفراد والمدرعات والرادارات ومنظومات المراقبة والمروحيات وتحييد مواقع القناصة واستهداف مصادر النيران المعادية.















بندقية "دراغانوف"



وهي بندقية روسية الصنع من عيار 7.62، تستخدمها المقاومة بكثرة في قطاع غزة، وتعتبر ذات فاعلية عالية، نظرا لسهولة حملها والتنقل بها إذ أن وزنها لا يزيد على 4.5 كغم.



يصل مدى فعاليتها إلى نحو 1.3 كم، ومثبت عليها منظار لتقريب الهدف، وتزود بخزنة بها 10 طلقات، وهي سلاح نصف آلي تشبه في طريقة عملها سلاح الكلاشنكوف المنتشر في كافة أرجاء العالم، وقد أجرت الشركة الروسية المصنعة قبل سنة عملية تطوير للبندقية، أدخلت من خلالها تحسينا في مدى الرمي، والدقة في إصابة الأهداف.

















بندقية "روماك3" أو ما يطلق عليها "بريجينيف"



هي بندقية تحمل نفس مواصفات بندقية دراغانوف، وتعتبر نسخة مقلدة منها تماما، وصنعت في رومانيا، وجرى تصنيع نسخ من هذه البندقية في العديد من البلدان منها العراق ويوغسلافيا وإيران.











بندقية FN "فال"



تعد البندقية من أشهر البنادق متعددة الاستخدام، وهي صناعة بلجيكية، وتتعدد استخداماتها، إذ يمكن تحويلها إلى مدفع رشاش خفيف، وبندقية هجومية، وبندقية قنص، وتتميز بدقتها وهي بلا شك من أقوى وأشهر بنادق بالعالم.



انتشرت في غزة منذ نحو 7 سنوات وتحديدا بعد سقوط نظام القذافي الذي كان يستخدمها على نطاق واسع، وتستخدم البندقية طلقات عيار 7.62 ملم.





