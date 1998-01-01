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مسؤول في "فتح": الحركة موافقة على ورقة "المصالحة" المصرية

السبت 21 يوليو 2018 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول في "فتح": الحركة موافقة على ورقة "المصالحة" المصرية



رام الله / سما /

كشف مصدر مطلع في حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم السبت، عن موافقة حركته على الورقة المصرية لتحقيق المصالحة مع حركة "حماس".

وقال المصدر للأناضول مفضلًا عدم نشر اسمه، إن "فتح" وافقت على الورقة المصرية، مؤكدًا أنه خلال ساعات سيتم تسليم الرد الرسمي إلى الجانب المصري.

والأسبوع الماضي، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن "رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأمس الأول الخميس، أبلغ إسماعيل هنية، رئيس مكتب "حماس" السياسي، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة التي تسلمتها في القاهرة، الأسبوع الماضي.

فيما أفاد قيادي في "فتح" قبل يومين، أن حركته بصدد إعلان موقفها من "الورقة المصرية" لتحقيق المصالحة مع حركة "حماس"، اليوم السبت.

وأضاف القيادي الفتحاوي في حديث للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن لجنة حركية تم تخصيصها لدراسة بنود الورقة.

ويسود الانقسام السياسي الأراضي الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.

#فتح #مصر #مصالحة

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