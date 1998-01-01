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الجيش السوري يحرر سلسلة من القرى والتلال بين درعا والقنيطرة

السبت 21 يوليو 2018 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوري يحرر سلسلة من القرى والتلال بين درعا والقنيطرة



دمشق/ وكالات/

تمكنت وحدات الجيش السوري، من تحرير العديد من التلال والقرى والبلدات في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة.

وذكر مصدر عسكري سوري أن الجيش، حرر تل أحمر غربي وتل أحمر شرقي وقرى وبلدات رسم قطيش ورسم الزاوية وعين زيوان وعين العبد وكودنة والأصبح، في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة.

وأشار المصدر إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من عناصر الجماعات الإرهابية وتدمير أسلحتهم وعتادهم وإرغام من تبقى منهم على الفرار.

وذكرت" سانا"، أن وحدات الجيش، حررت أمس 21 قرية ومزرعة وتمكنت من تدمير تجمعات وتحصينات الجماعات المسلحة في ريف محافظتي درعا والقنيطرة.

وواصلت المجموعات المسلحة في بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري وذلك بعد انضمام البلدتين للمصالحة.

واليوم، تسلّم الجيش من المجموعات المسلحة في بلدتي المزيريب واليادودة 7 دبابات و3 عربات مدرعة وعتادا متنوعا، وذلك في إطار تسليم السلاح الثقيل والمتوسط بموجب الاتفاق المبرم بين دمشق والمسلحين برعاية روسية.

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