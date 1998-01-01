عبد الهادي يسلم مكرمة رئاسية لصيانة مسجد بمخيم قرب دمشق

دمشق/ سمام/

سلم السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، وفدا من اللجنة الشعبية لمخيم خان دنون بدمشق.

وضم الوفد خطيب مسجد النصر كامل إبراهيم أحمد، ويحيى عوض عميش إمام مسجد النصر مكرمة مالية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس لصيانة مسجد النصر بالمخيم، بحضور اللقاء معتز بيرومي عضو إقليم سابق لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

واستمع عبد الهادي من الوفد عن اوضاع المخيم وإلى مشاكلهم ومطالبهم، مؤكداً حرص الرئيس عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية على أمنهم واستقرارهم وحل جميع المشاكل التي تواجههم.

وأشاد الوفد بدور منظمة التحرير الفلسطينية في متابعة شؤون اللاجئين في المخيمات على المستوى الإغاثي والإنساني.

وحمل الشيخ إبراهيم، السفير عبد الهادي تحية الى الرئيس محمود عباس الذين يلمسون متابعته لأوضاع اللاجئين في سوريا وحرصه على أمنهم واستقرارهم، مقدماً الشكر للرئيس على هذه المكرمة التي ينعكس آثرها على اهالي مخيم خان دنون بشكل إيجابي، مؤكداً أن الشعب في مخيم خان دنون يقف خلف سياسته الحكيمة في مواجهة المخططات الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية.