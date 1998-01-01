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الحكومة: الصمت الدولي شجع اسرائيل على مزيد من العدوان

السبت 21 يوليو 2018 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: الصمت الدولي شجع اسرائيل على مزيد من العدوان



رام الله/سما/

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود المجتمع الدولي ادانة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والمقدسات الاسلامية والمسيحية وما يتصل بها في مدينة القدس الشرقية.

وشدد المحمود على ان اقتحام مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى يأتي في هذا الإطار المرفوض والمستنكر والذي يعتبر اعتداءً سافراً على المقدسات يجب ان يخضع من قام به للحساب والمساءلة حسب القوانين الدولية.

وأضاف ان الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى تبلغ ذروتها عادة في ظل التصعيد الشامل الذي تتبعه حكومة الاحتلال ضد الشعب في كل أنحاء الوطن.

وأكد على ان التصعيد الاحتلالي الذي شهده قطاع غزة المحاصر خلال الساعات الماضية يشكل جزءا من سياسة حكومة الاحتلال تجاه الشعب في استمرار تثبيت الحصار الجائر واستمرار التهديد والعدوان وإراقة دماء المواطنين العزل.

وتابع المحمود ان الاحتلال ومن اجل ضمان استمرار عدوانه وتبريره امام العالم يسعى الى إيجاد معادلات تتوازى وتتماثل فيها قوة أحدث الطائرات الحربية وأشدها فتكاً مع لعب الأطفال كالأوراق الطائرة التي يستخدمها المتظاهرون السلميون كإحدى طرق الاحتجاج على الحصار والاحتلال، موضحا استمرار حالة الصمت لدى المجتمع الدولي هي التي تشجع الاحتلال على مزيد من العدوان.

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