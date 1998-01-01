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التربية و"بيالارا" تطلقان مخيمات التربية الإعلامية

السبت 21 يوليو 2018 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، اليوم السبت، فعاليات مخيمات التربية الإعلامية والمعلوماتية الصيفية، والتي تستهدف عدة مدارس في مديريتي رام الله والبيرة وضواحي القدس، على مدار عشرة أيام.  

وشارك في فعاليات الافتتاح؛ مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية نديم سامي، ومدير العلاقات العامة والإعلام في "بيالارا" حلمي أبو عطوان، والقائم بأعمال مدير الإعلام التربوي ثائر ثابت، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي في تربية رام الله والبيرة رمضان فنون، ومنسقة برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في "بيالارا" سامية صلاح الدين، وعدد من المدربين والمشرفين.

وفي هذا السياق، أكد سامي حرص الوزارة وقيادتها على تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تركز على توعية الطلبة وتمكينهم وتوعيتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة؛ للتعامل مع الرسائل الإعلامية المختلفة وتحليلها ونقدها ومشاركة القصص والقضايا المطروحة، لافتاً إلى أن هذه المخيمات تندرج في سياق الجهود التي تقودها الوزارة، عبر الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، من أجل ترسيخ مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتأصيل فلسفتها ضمن رؤى ومنهجيات متكاملة.

بدوره، أشار أبو عطوان إلى دور هذه المخيمات في صقل شخصيات الطلبة المشاركين وغرس روح الوعي لديهم؛ سيما في ظل ثورة الإعلام والمعلومات والاتصالات الراهنة وما تحمله من متغيرات مضطردة، مشيداً بالشراكة الناجزة بين "بيالارا" ووزارة التربية؛ والتي تتجسد بشكل رئيس في تبني نهج التربية الإعلامية والمعلوماتية في المنظومة التربوية، والمساهمة في تعزيز هذا النهج؛ ليطال المؤسسات التعليمية كافة.

وتتضمن المخيمات الصيفية العديد من البرامج التدريبية والفقرات الترفيهية والمشغولات والفعاليات التي تركز على الجانب العملي في تطبيق المضامين التي تشملها التربية الإعلامية والمعلوماتية.

يشار إلى أن هذه المخيمات تأتي ضمن برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع "بيالارا" في العديد من المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدعم من أكاديمية "دويتشه فيله الألمانية.

#التربية والتعليم #بيالارا

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