"القدس المفتوحة" تشارك بمؤتمر "دور المغاربيين في دعم نضالات فلسطين" في المغرب

رام الله / سما /

شارك وفد من فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل، ممثلاً بالأستاذ الدكتور نعمان عمرو والأستاذ الدكتور عبد الرحمن المغربي، في مؤتمر علمي بعنوان: "دور المغاربيين في دعم نضالات فلسطين"، الذي عقد في المغرب العربي وتضمن جلسة افتتاحية، إضافة إلى ثلاث جلسات علمية مشتملة على الدعم المغاربي للقضية الفلسطينية.

وقدم أ. د. عبد الرحمن المغربي ورقة بعنوان "دور النخبة النسوية المغربية في دعم القضية الفلسطينية الأدبية: خناتة بنونة أنموذجًا"، بينما قدم أ. د. نعمان عمرو ورقة بعنوان: "الزعيم الراحل علاّل الفاسي وعلاقته بالقضية الفلسطينية حتى عام 1970م".

وفي ختام جلسة المؤتمر، ألقى أ. د. نعمان عمرو كلمة الباحثين، وتلا أ. د. عبد الرحمن المغربي برقية موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، وكان من أهم توصيات المؤتمر إنشاء مركز أبحاث باسم "مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول إسهام المغاربة في دعم النضال الفلسطيني".

وصدر عن المؤتمر العلمي بيان الرباط الصادر عن المشاركين الذي تمحور حول ثلاثة معطيات محورية، وهي: معطى العمق التاريخي للعلاقات المغربية والمغاربية مع فلسطين والقدس، واستمرارية التفاعل والتعاضد الكفاحي بين النخب والشعوب المغاربية وبين الشعب الفلسطيني ونخبه الفكرية والسياسية والمجتمعية في مختلف مراحل التاريخ الوسيط والحديث، إضافة إلى تنوع وتوثيق الروابط النضالية بين حركات التحرير المغاربية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني في التاريخ المعاصر والراهن.

هذا وكانت جامعة القدس المفتوحة هي المشارك الوحيد من فلسطين، بالشراكة مع مركز جامعة الدول العربية، حيث شكر المنظمون الجامعة، ممثلة برئيسها أ. د. يونس عمرو، على جهودها في هذا المجال، متمنين استمرار هذا التعاون.

كما شاركت الجامعة ممثلة بمدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع أ. محمود حوامدة، وم. محمد عبد الحق وأ. غدير حامد من مركز التعليم المفتوح، في ورشة عمل تدريبية لمشروع إراسموس "الواقع الافتراضي" كأدة تعليمية مبتكرة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، والتي عقدت في جامعة بوخارست التقنية في رومانيا.

وتقود هذا المشروع جامعة الاستقلال بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة وبعض الجامعات الفلسطينية والأوروبية، ويهدف هذا المشروع إلى استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتطوير أساليب التدريس في التخصصات التطبيقية في الجامعات الفلسطينية. وقد تناول التدريب تعليمات حول كيفية تصميم الشروط المرجعية للتصميم التعليمي للمساقات التي سيتم تطويرها بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى كيفية كتابة السيناريوهات التعليمية، وإعداد وتنصيب التقنيات التي سيتم استخذامها في عملية تطوير هذه المساقات كبرمجيات (3D Viewer) و(Open Sim)، وغيرها.