غرينبلات: حماس تدمر حياة الإسرائيليين

رام الله / سما /

قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الليلة الماضية عبر حسابه في تويتر "في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل دون توقف على حدودها الشمالية لمساعدة اللاجئين السوريين، تعمل حماس على تدمير حياة الإسرائيليين".

وأضاف غرينبلات "اليوم، قتل جندي إسرائيلي شاب على يد حماس، ونحن نصلي من أجل عائلة الشاب".

واتفقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فجر السبت، على العودة إلى التهدئة بعد ساعات من تصعيد عسكري خطير شهده القطاع حيث أسفر قصف إسرائيلي عن مقتل أربعة فلسطينيين، بينما قتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار فلسطيني على حدود القطاع.

وعلى إثر هذه التطورات حض نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط كلا من إسرائيل وحماس على "الابتعاد عن حافة الهاوية".

وكتب ملادينوف على تويتر "يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية. ليس الأسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا".

وأضاف "يجب افشال الذين يريدون اثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".