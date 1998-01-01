طرق إعادة الرومانسية لعلاقتك الزوجية

تؤثر ضغوط الحياة والمسؤوليات ومشاكل العمل بشكل كبير على العلاقة بين الزوجين وتؤدي إلى الفتور، وتوجد عدة طرق يمكنك أن تعيدي بها الرومانسية إلى حياتك الزوجية لتستعيدي أوقاتك السعيدة مع زوجك.. وتعد هذه الخطوات الخمس من أهم الأمور التي تساعدك على فعل ذلك.

1-القبلات

القبلات مهمة جدًا لإعادة الرومانسية إلى العلاقة، خصوصاً في التوقيت المناسب لها خلال اليوم، أي في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، وبعد العودة من العمل وقبل النوم. تساعد القبلات بين الزوجين على استرجاع مشاعر الحب وتجعلهما يشعران بوجودهما إلى جانب بعضهما. كما تساعد الدماغ على إفراز هرمون السعادة الأندروفين ما يساعد على تقليل الشعور بالتوتر.

2- ممارسة العلاقة الحميمية مرة على الأقل في الأسبوع

تعد ممارسة العلاقة الحميمية من بين أهم الأمور التي تعيد الرومانسية إلى العلاقة الزوجية، ومن المهم أن يحرص الزوجان على عدم تخطي فترة الحديث الرومانسي قبل ممارسة العلاقة لتعزيز الإثارة وتحقيق الهدف من ورائها، وهو الشعور بأنهما ما زالا عاشقين.

3-مفاجأة أثناء العمل

يحب كل من الزوج والزوجة المفاجآت واللفتات الرومانسية خلال اليوم، خصوصاً في دوام العمل، حيث يساعدهم هذا الأمر على تخطي مشاكل العمل والشعور بالدعم، فيمكنك أن تختاري هدية بسيطة وإرسالها إلى مكان عمل زوجك أو باقة ورد مع رسالة رومانسية صغيرة أو يمكنك زيارته زيارة سريعة لتقبيله ثم الرحيل ليشعر بأنك جانبه على الدوام.

4- مساعدة الزوج في ارتداء ملابسه

من أكثر الأمور التي تعزز الرومانسية بين الزوجين هي مساعدة الزوجة زوجها في ارتداء ملابسه، فهذا يقرب كثيراً بينهما ويؤجج مشاعر الرومانسية والحب.

5- التخطيط للسفر

إن الرحلات والمغامرات التي يخطط لها الزوجان سوياً دون الأطفال، هي أفضل الأمور التي تعزز الرومانسية بينهما، لذا خصصا وقتاً في السنة وخططا لرحلة سفر ممتعة تستكشفان خلالها حضارات وبلاد جديدة وتعيشان مغامرات بعيدًا عن هموم وضغوطات الحياة.