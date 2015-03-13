هكذا يمكنك منع زوجك من خيانتك!

في كثير من الأحيان، قد يحدث فتور في مشاعر الرجل والمرأة، وهو ما يؤدي إلى لجوء الرجل لامرأة أخرى، خارج نطاق الـ”علاقة” الزوجية، وهنا يجب على المرأة أن تكون على دراية بالسبل التي ترمم بها علاقتها مع زوجها؛ حتى لا يقع في شراك امرأة أخرى.

وأورد موقع “يور تانجو”، عدة طرق، على المرأة اتباعها؛ لكي تمنع زوجها من خيانتها ومنها:

اجذبي اهتمامه دائمًا

لا تهملي زوجك، واحتياجاته، فهذا يدفعه للنفور منك، والبحث عن امرأة أخرى؛ لذلك حاولي جذب اهتمامه باستمرار، والوقوف بجانبه والتواصل معه بود.

اعتني بمظهرك

الرجل بطبيعته يحب أن يرى زوجته في أجمل صورة عند عودته للمنزل، وإهمال المرأة لمظهرها ونظافتها، يجعل الرجل ينفر منها، ويتجه للبحث عن مراده خارج المنزل.

الاحترام

يجب أن تتعامل المرأة مع زوجها باحترام، ولا توجه له أي انتقادات مسيئة؛ لأنها تسهم بشكل كبير في إيذاء مشاعره، وإبعاده عن المنزل وهو ما يجعله فريسة سهلة للنساء الأخريات.

الهدايا

حاولي تقديم الهدايا لزوجك، كلما سنحت لك الفرصة، مهما كانت بسيطة، فالهدايا لها تأثير إيجابي وكبير على مشاعر الرجل تجاهك.

أمسية رومانسية

قضاء أوقات رومانسية مع شريك حياتك، له مفعول سحري على توطيد العلاقة العاطفية بينكما، وبالطبع يمنع الرجل من التفكير في أي امرأة أخرى.