مصرع شخصين واصابة 198 شخص في 295 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله / سما /

لقي شخصين مصرعهما واصيب 198 شخص بجراح في 295 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 295 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين واصابة 198 شخص وصفت اصابة 2 منهم بالخطيرة و 15 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 181 بالبسيطة .

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 9559 مركبة وأنزلت عن الشارع 271 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4563 مخالفة مرورية، وحجزت 214 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 20 مركبة غير قانونية .