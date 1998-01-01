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مصرع شخصين واصابة 198 شخص في 295 حادث سير الاسبوع الماضي

السبت 21 يوليو 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

لقي شخصين مصرعهما واصيب 198 شخص  بجراح  في 295 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن إدارة شرطة المرور  سجلت  295 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين واصابة 198 شخص وصفت اصابة 2 منهم بالخطيرة و 15  بالمتوسطة،  فيما وصفت اصابة 181 بالبسيطة  .

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 9559 مركبة وأنزلت عن  الشارع 271 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4563 مخالفة مرورية، وحجزت 214 مركبة للتأكد من  قانونيتها واتلفت 20 مركبة غير قانونية .

#حادث سير

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