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"فدا" يثمن الدور المصري ويؤكد على المشاركة السياسية لإنجاح المصالحة

السبت 21 يوليو 2018 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ثمن خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحــــاد الديمقراطي الفلسطيني (فـــــدا) الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الأشقاء المصريين وحرصهم الدءوب على إنهاء الانقسام الفلسطيني وصولاً إلى وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة ما يحاك ضد قضيتنا الوطنية وشعبنا الفلسطيني.

وشدد الخطيب على ضرورة التعامل الإيجابي من قبل الأخوة في حركتي فتح وحماس مع آليات العمل المطروحة من جهاز المخابرات المصرية لتجاوز العقبات السابقة التي حالت دون تطبيق اتفاق المصالحة الأخير الموقع في القاهرة.

وأكد نائب الأمين العام لـ(فدا) أن نجاح عملية المصالحة وإنهاء الانقسام، تتطلب المشاركة السياسية من الجميع، وذلك من خلال انخراط الكل الفلسطيني في منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل كامل المسؤوليات بما في ذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحل موضوع سلاح المقاومة عبر آليات متفق عليها وطنياً وتحت مبدأ قانون واحد وسلاح واحد لسلطة وطنية واحدة.

 
#الدور المصري #المصالحة

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