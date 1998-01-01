بلدية غزة تبحث مع وفد من معسكر الشاطئ قضايا المياه والصرف الصحي

غزة / سما /

بحثت بلدية غزة مع وفد من معسكر الشاطئ غرب المدينة قضايا تهم المواطنين في مجال المياه والصرف الصحي وسبل تحسين المياه في المعسكر جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين وسط المدينة.

وحضر اللقاء عن البلدية؛ مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة المياه م . طالب صيام، ومدير دائرة الصرف الصحي، م . محمد الإمام، فيما ضم وفد المعسكر؛ رئيس اللجنة الشعبية لمعسكر الشاطئ د . محمود بارود، ورئيس لجنة معسكر الشاطئ الشمالي م . عدنان أبو عودة، ونشأت أبو عميرة عضو اللجنة الشعبية .

وقال م . رمزي أهل إن بلدية غزة تبذل جهودا كبيرة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المعسكر وهي تتواصل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) واللجنة الشعبية ولجنة المعسكر للتنسيق والتعاون في هذا المجال ضمن جهودها لحل مشكلة شح المياه لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المواطنين للمياه .

وأضاف أن بلدية غزة تمكنت من التخفيف من مشكلة المياه في منطقة البلاخية في المعسكر وكذلك تخفيف الضغط عن الخط الناقل للصرف الصحي لمنع طفحه في شارع الحمامي من خلال تحويل الأحمال على خط بديل مجاور .

بدوره ثمن الوفد دور البلدية ورئيسها م . نزار حجازي لجهودهم في التخفيف من مشكلة المياه في البلاخية وتحسين كمية المياه التي تضخ لمعسكر الشاطئ بشكل عام وحل بعض مشاكل الصرف الصحي في المعسكر .

وناقش الحضور موضوع الخط الناقل للمياه من بئر حليمة السعدية إلى معسكر الشاطئ وسبل توعية المواطنين والحفاظ على محابس المياه ومنع العبث بها لتوفير المياه لكافة أهالي المعسكر .

واتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتواصل لحل أي إشكاليات قد تقع في مجال المياه والصرف الصحي وبحث أي مشاريع جديدة في ذات المجال لخدمة أهالي المعسكر .