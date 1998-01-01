هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

وكالات / سما /

لا تزال النجمة المصرية مي عز الدين، تجيب يومياً على أسئلة محبيها عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الـ Instagram، ولا تتردد مي في الإجابة حتى على الأسئلة الشخصية.

مي عز الدينم ن بين الأسئلة التي أجابت عنها مي كان سؤالاً عن مدى خوفها من عدم الانجاب، حيث ردت قائلة: (أكيد بخاف بس مش مستعدة أبقى أم لطفل من راجل مبحبهوش، أو مختاراه بالعقل)، بحسب مجلة " الجرس" اللبنانية.



جمهور مي عز الدين على الإنستغرام طرح عليها عدداً من الأسئلة ومن بينها: مستغرب ازاي احمد السعدني صديقك المقرب رغم هذا الفارق الشاسع في الطول؟ لترد مي بطريقتها الكوميدية المعهودة: وأنت فاكر الموضوع سهل ده أنا رقبتي اتمزقت خلاص وإتهريت طلوع على الكنب والكراسي في الخناقات عشان أزعق بكرامة ويعملي حساب.



نُذكر بأن مي شاركت في السباق الرمضاني السابق، بمسلسل (رسايل) من إخراج إبراهيم فخر وإنتاج أمير شوقي، ويُعدّ هَذا العمل هو التعاون الثالث على التوالى بين مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر بعد مسلسلي (حالة عشق)، و(وعد).