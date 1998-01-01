عائلة من البط تتسبب بازمة مرورية خانقة!

وكالات / سما /

واجهت مئات السيارات أزمة مرورية خانقة، على إحدى الطرق السريعة في بريطانيا، بسبب "عائلة من البط" أصرت على عبور الطريق رغم خطورته.

وكان الطريق السريع الواقع بالقرب من واتفورد، ازدحم بشدة مساء الأربعاء، بعد أن تم إغلاق مناطق منه، في محاولة لإخراج البط بأمان.

لكن بعد إخراج البط، عادت "العائلة العنيدة" للتسلل إلى الطريق 3 مرات، من خلال سياج مكسور، في محاولة مستميتة لعبور الشارع، وفق ما ذكر موقع "مترو".

وقام الحساب الرسمي لشركة "Highways England"، بنشر تغريدة تتضمن صورة للبط الذي أصاب حركة السير بالشلل، معلقة بأن الطيور أصبحت بأمان وتم فتح الشارع من جديد.