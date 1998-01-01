جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

اكتشاف عظام ترجع لعصور ما قبل التاريخ بالقرم

السبت 21 يوليو 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف عظام ترجع لعصور ما قبل التاريخ بالقرم



وكالات / سما /

أكتشف عمال كهفا مجموعة من عظام الحيوانات المحفوظة أثناء العمل في إنشاء طريق للسيارات والتي يرجع عمرها إلى نصف مليون عام، وبدء علماء في شبه جزيرة "القرم" بدراسة هذه العظام.

وتوقف العمل على الطريق بشكل مؤقت بينما يدرس العلماء محتويات الكهف الذي يتضمن عظاما لوحيد القرن وحيوانات تشبه الأفيال والضباع.

ووصف ديمتري ستارتسيف من متحف الحيوانات التابع لجامعة القرم الموقع بأنه فريد بالنسبة للقرم، وقال إنه لا يوجد له مثيل في روسيا كذلك.

وذكر أن المنطقة كانت تعيش فيها في ذلك الوقت مجموعة متنوعة من الحيوانات مثل الماستودون أحد أسلاف الفيل، والذي يتميز بشعره الأشعث وأنيابه المقوسة.

وقال ستارتسيف: "لو كان كما نعتقد عرينا للضباع فسيكون أفضل مكان كبير ومحفوظ من نوعه". وأضاف أن العظام تحمل آثار أسنان عليها، مما يوحي بأنها حيوانات مفترسة حملت طرائدها إلى الكهف.

وقال "رأينا قبوا لم يُمسس تقريبا حيث كانت تتغذى الحيوانات المفترسة، وهناك أمل أيضا في أن نعثر على آثار بشرية هناك أيضا".

#عظام #القرم

أخبار ذات صلة

اكتشاف اول جريمة قتل في التاريخ

العثور على مرمرة ترجع إلى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد

فيديو: عمال مستشفى يكسرون عظام رجل امرأة ليتمكنوا من حملها

اكتشاف سر تحليق الطيور على شكل حرف V

اكتشاف برج من الجماجم

صور.. اكتشاف برج من الجماجم البشرية في المكسيك

هذه قصة أبخل امرأة على مر التاريخ!

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ "سما": التوصل إلى اتفاق تهدئة بين غزة واسرائيل الليلة والساعات القادمة حاسمة

اربعة شهداء و اكثر من 120 جريحا في قصف الاحتلال لعدد من المواقع في قطاع غزة

ليبرمان مهاتفاً ميلادينوف: قيادة حماس تتحمل مسئولية التصعيد والقتل والدمار القادم في غزة

فيديو: الاحتلال يقصف عدداً من الأهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة

اشتباكات واطلاق نار بين مقاومين والاحتلال على حدود غزة

المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

نتنياهو يترأس اجتماعاً طارئاً لتقييم الأوضاع في غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

الأحمد

الأحمد : لا يوجد ورقة مِصرية بل مسودة مقترحات لتنفيذ الاتفاق السابق

مصالحة -ارشيفية

الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة فعلية لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس وفق الرؤية المصرية

قصف غزة -ارشيفية

رغم عودة الهدوء.. الاحتلال يعلن قصف موقع للمقاومة شمال غزة

الجندي القتيل

"يديعوت" تنشر تفاصيل دقيقة لمقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي : هذه الدول ضغطت و منعت حماس من الرد