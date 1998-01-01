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منتخب الشاطئية يواصل استعداداته للبطولة العربية

السبت 21 يوليو 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الشاطئية يواصل استعداداته للبطولة العربية



غزة / سما /

واصل منتخب كرة الطائرة الشاطئية تدريباته في قطاع غزة, استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها المغرب بيوليو الجاري على ملاعب مدينة "أغادير" الساحلية.

ويمثل المنتخب الوطني الفلسطيني فريقان، يتكون الأول من الثنائي خالد العرقان، ومحمد القيشاوي، ويضم الثاني إبراهيم قصيعة، وحسن أبو زعيتر، وهما الفريقين اللذين توجا بلقب البطولة المحلية الأخيرة.

ويخوض الفريقان تدريبات شبه يومية على الملاعب الرملية، خاصة على نادي بيت حانون حانون الرياضي المخصص للعبة، وسط متابعة واهتمام من الاتحاد الفلسطيني للطائرة، الذي يعوّل على ظهورهما بشكل مميز في البطولة.

#منتخب الشاطئية #البطولة العربية

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