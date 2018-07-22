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المنتخب الاولمبي يواصل استعداداته للاستحقاقات القادمة

السبت 21 يوليو 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب الاولمبي يواصل استعداداته للاستحقاقات القادمة



رام الله / سما /

واصل المنتخب الاولمبي الفلسطيني تدريباته استعدادا للاستحقاقات القادمة ، حيث ينتظره العديد من هذه الاستحقاقات حيث سيغادر يوم 22/7/2018 الى عمان ليواجه شقيقه العماني في لقاءين وديين في العاصمة مسقط، الاول يوم الجمعة 26/7/2018 والثاني الاثنين 29/7/2018 ، ليعود االى ارض الوطن ثم يحزم امتعته مرة اخرى ويغادر في بداية شهر آب متوجها الى العاصمة الفيتنامية هانوي للمشاركة في البطولة الدولية التي تقام هناك بمشاركة اربعة منتخبات هي : اوزبكستان ، عمان ، فلسطين والدولة المستضيفة فيتنام ، ليغادر بعدها الى العاصمة الاندونيسية جاكرتا للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الاسيوية المقامة خلال .الفترة من 18 آب، وحتى 3 أيلول المقبل.

وكان اللواء جبريل الرجوب التقى افراد البعثة الاولمبية يوم الثلاثاء واكد في لقائه على ضرورة تحقيق الإنجاز الرياضي، وممارسة السلوك الإيجابي الذي يعكس صورة مشرّفة عن فلسطين، إضافة إلى أهمية بناء جسور تواصل متينة مع الدول المشاركة والدولة المستضيفة.

وأشار الرجوب إلى أن هذه المشاركة الرسمية الأولى لفلسطين في دورة الألعاب الآسيوية ببعثة يتعدى قوامها المئة فرد، ما بين لاعب وفني وإداري، منهم 70 لاعبًا، ولاعبة تقريبًا، سيمثلون فلسطين في 13 لعبة فردية وجماعية، بينهم 21 لاعبًا من المحافظات الجنوبية، و14 من الشتات، مؤكّدًا في ذات الوقت أنّ كل الأسماء، ستبقى خاضعة للمتابعة الإدارية والفنّية والطبّية حتى الموعد المقرر، مع إمكانية تقليص العدد حسب توجّهات اللجنة العليا الخاصة باختيار البعثات.

#المنتخب الاولمبي

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