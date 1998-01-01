بلدية الزبابدة تقرر تنظيم مهرجان الزبابدة السابع في تشرين أول المقبل

جنين / سما /

قرر مجلس بلدي الزبابدة في جلسته الأسبوعية تنظيم مهرجان الزبابدة للسياحة والثقافة والفنون في تشرين أول من هذا العام في نسخته السابعة.

وقال مروان دعيبس رئيس بلدية الزبابدة أن المجلس البلدي قرر تنظيم مهرجان الزبابدة السابع للسياحة والثقافة والفنون في الثامن عشر من تشرين أول ولمدة ثلاثة أيام مؤكدا أن هذا الموعد يسمح لأبناء البلدة لتسويق محاصيل الزيت والزيتون الخاصة بهم خلال فترة المهرجان وهي المرة الأولى الذي ينظم المهرجان بهذه الفترة.

وأكد دعيبس أن فكرة المهرجان والذي ينظم تحت رعاية ودعم وزارة السياحة والآثار الفلسطينية تقوم على دعم السياحة الداخلية والنهوض بالواقع السياحي وتسويق بلدية الزبابدة محليا ودوليا واختيار توقيت المهرجان هذا العام يضيف رونقا جديدا باعتماد توقيته بعد موسم قطف الزيتون مما يساعد أيضا أبناء البلدة على تسويق وبيع زيتهم إضافة إلى الحفاظ على الموروث الثقافي.

وأضاف دعيبس أن بلدية الزبابدة ستعمل مع العديد من المؤسسات لتنظيم المهرجان وإنجاح فعالياته شاكرا كافة الجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الجميع وآملا تحقيق أهدافه الموضوعة بالكامل.