قلقيلية : يوم طبي مجاني في بلدة في المدينة

قلقيلية / سما /

نظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع محافظة قلقيلية وحركة فتح جمعية قلقيلية النسائية، يوماً طبياً مجاناً، اليوم، وذلك في مقر الجمعية بمدينة قلقيلية.

وشمل اليوم الطبي على ثمانية تخصصات هي: " أخصائي عظام، أخصائي باطني، أخصائي قلب، أخصائي أطفال، أخصائي جهاز هضمي ومعده وكبد، أخصائي طب الأسرة " للمرض المزمن والضغط والسكري والطب العام" أخصائي مساج علاج طبيعي للأطفال وآخر للكبار.

ومنذ ساعات الصباح توجه مئات المواطنين إلى اليوم الطبي وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم صرف الأدوية والعلاجات اللازمة لهم.

وشارك في افتتاح اليوم الطبي: محمود ولويل أمين سر إقليم حركة وأعضاء الإقليم، رقية نزال رئيسة الجمعية، ومدراء الدوائر الرسمية والشعبية.

وثمن المحافظ هذه الخطوة، مؤكدا على أهمية الأيام الطبية والتي تستهدف محافظة قلقيلية في ظل معاناة من سلسلة إجراءات إسرائيلية ممنهجة، تهدف إلى سرقة الأرض لصالح المشروع الاستيطاني، مشيداً بجهود جمعية أطباء لحقوق الإنسان، وثمن الدور الوطني الذي يقوم به الدكتور صلاح الحاج يحيى رئيس الجمعية، وأشار إلى أن هذا اليوم يجسد أهمية كبيرة كونه يلبي احتياجات طبية لعدد من المواطنين، داعياً إلى توسيع نطاق الأيام الطبية لضمان وصول الخدمة الطبية إلى كافة التجمعات، مؤكداً على الدور السياسي الذي تقوم به الجمعية، مشيداً بهذا النضال وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 30 عاماً.

وأكد المحافظ .. أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، منوهاً إلى أنه لن يكون هناك سلام حتى ينال شعبنا حقوقه الشرعية، والتي كفلتها الشرعية الدولية.

من جانبه قال د. صلاح الحاج يحيى رئيس جمعية أطباء لحقوق الإنسان أنه ومنذ اليوم الأول لتشكيل الجمعية التي تنشط منذ واحد وثلاثون عاما في الأراضي الفلسطينية والداخل الفلسطيني نعمل على تقديم الخدمة الطبية لمحتاجيها، وان جزء من عملنا هو نضال سياسي إلى جانب الشعب الفلسطيني لإنهاء معاناته وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يوميا، وأشار إلى أن الهدف من الأيام الطبية هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني من خلال الدعم الصحي للفئات المهمشة، مضيفا أن استمرار الحملة الاغاثية يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل العلاج والتحويلات الطبية وتقديم الدواء.

من ناحيته أكد أمين سر الإقليم على حرص حركة فتح على تقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني مشيرا إلى أن العمل الاجتماعي التطوعي بكافة أشكاله هو من صلب أهداف الحركة التي أكدت عليه في أهدافها خاصة في ظل ظروف صعبة تعيشها فئات كبيرة من أبناء شعبنا

بدورها أكدت رئيسة الجمعية على دور منضمة أطباء لحقوق الإنسان شاكره لهم ما يقدمونه من خدمات للشعب الفلسطيني، وقدمت شرحاً مفصلاً حول الجمعية ونشاطاتها، مؤكدة حرص الجمعية على التواصل مع كافة المؤسسات خدمة للمرأة الفلسطينية.