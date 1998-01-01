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"عواقب وخيمة" لانقطاع التنفس أثناء النوم

السبت 21 يوليو 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عواقب وخيمة" لانقطاع التنفس أثناء النوم



وكالات / سما /

كشفت دراسة أسترالية جديدة أن انقطاع التنفس أثناء النوم، يؤثر بشكل واضح على الذاكرة، وقد يعرض الشخص للإصابة بالخرف.

وانقطاع التنفس أثناء النوم هو حالة مرضية تتصف بانقطاع النفس كليا بشكل مؤقت لثوان معدودة وبصورة متكررة أثناء النوم، أو انقطاع النفس جزئيا، عندما ينخفض جريان الهواء بنسبة تتجاوز 50 بالمئة لمدة ثوان أيضا، مما يحرم الجسم من أخذ كمية كافية من الأكسجين.

وتابع باحثون في جامعة سيدني الأسترالية، 83 شخصا تتراوح أعمارهم بين 51 و88 عاما، كانوا قد زاروا الطبيب بسبب شكاوى تتعلق بالذاكرة، لكن لم يتم تشخيص أيا منهم بانقطاع التنفس أثناء النوم.

وقد تم إشراك هؤلاء في اختبارات للذاكرة وتصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم سماكة الدماغ لديهم، إلى جانب عرضهم على "عيادة النوم" حيث تم قياس نسبة الأكسجين في دمهم خلال الليل.

وبعد تلك الإجراءات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانت نسبة الأكسجين منخفضة في دمهم أثناء الليل (مما يعني أنهم لم يكونوا يتنفسون بصورة جيدة خلال نومهم)، تقلص لديهم الفص الصدغي الأيمن والأيسر في الدماغ، وكانوا أقل قدرة على تذكر المعلومات الجديدة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط انقطاع التنفس أثناء النوم بالتعرض لمشاكل في الذاكرة، وفق ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

#النوم #التنفس

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