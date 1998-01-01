سبع نصائح لاستعمال العدسات اللاصقة

وكالات / سما /

قالت الدكتورة عذية محمد الحرمي استشارية جراحة القرنية والجراحة الانكسارية إن أبرز المشاكل التي تصيب العين خلال فصل العين هي جفاف العين، وتقرحات العين والدمل في الجفن، والمشاكل المرتبطة باستعمال العدسات اللاصقة.

وأضافت الحرمي أن الاستعمال الخاطئ للعدسات اللاصقة يؤدي إلى جفاف العين والتهابها، وقدمت النصائح التالية لاستعمال العدسات بالطريقة الصحيحة:

استعمال العدسات اليومية أو الأسبوعية.

تنظيف اليدين قبل وضع أو إزالة العدسة.

غسل العدسة فقط بالسائل المخصص لها.

يمنع غسل العدسات بمياه الصنبور.

يجب حفظ العدسات في العلبة الخاصة، مع وضع المحلول الخاص بها. كما يجب تغيير المحلول في العلبة يوميا.

تقليل وضع العدسات اللاصقة لأقل مدة ممكنة، حتى لو كانت عدسات لينة.

عدم وضع العدسات أثناء النوم.

ونصحت الدكتورة بارتداء النظارات الشمسية من أجل حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس.