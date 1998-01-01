جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مسؤول بـ "ناسا": إجازات المستقبل ستكون في الفضاء

السبت 21 يوليو 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول بـ "ناسا": إجازات المستقبل ستكون في الفضاء



وكالات / سما /

قال مدير الطيران في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إد فاز سيز، إن الاهتمام بالفضاء زاد بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية.

وأعرب عن اعتقاده بأن الفضاء سيصبح عاجلًا أم آجلًا مكانًا لقضاء العطلات، وستغزوه الفنادق إلى جانب المختبرات العلمية.

وأشار أن بعض الشركات تبحث صناعة فنادق قابلة للنفخ، يتم وضعها في مسار قريب حول الأرض، من أجل الراغبين في قضاء عطلاتهم بعيدًا عن الجاذبية الأرضية.

ولفت أن بعض هذه الشركات تتواصل مع (ناسا)، وعرضت عليها استخدام محطة الفضاء الدولية، وإلحاق وحدات بها لإقامة سياح الفضاء.

واعتبر أن دخول الشركات الخاصة في مجال الفضاء، والجهود التجارية التي تقوم بها، ساهم في زيادة الاهتمام بالفضاء بشكل كبير بين غير المتخصصين.

ورأى أن التوصل إلى أي نجاح في تنظيم رحلات بعيدة في الفضاء، إلى المريخ مثلًا، لن يتم قبل وقت طويل، ما جعل تلك الشركات تركز على مشروعات لنقل البشر إلى المدار المنخفض حول الأرض، لتتيح لهم خوض تجربة العيش بعيدًا عن الجاذبية الأرضية.

ومن الأفكار الأخرى في هذا المجال، فتح خط "مواصلات عامة" يستخدمه الراغبون في الذهاب إلى المدار المنخفض حول الأرض، وقال سيز إن عددًا من الشركات تعمل من أجل تحقيق ذلك بالفعل.

وأضاف أن بعض الشركات في الولايات المتحدة تعمل من أجل إنتاج مركبات لنقل البشر إلى الفضاء، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات التجريبية خلال عدة سنوات.

أما عن ذهاب البشر إلى كوكب المريخ فقال سيز، إنه من غير المتوقع أن يتحقق قبل عام 2040، لأن المريخ بعيد للغاية عن كوكب الأرض، وسيستغرق الأمر وقتا طويلًا من أجل معرفة كيفية العيش على سطحه.

وأوضح أن الأبحاث تركز الآن على كيفية عيش البشر لفترة طويلة بعيدًا عن الأرض.

وأشار أن محطة الفضاء الدولية قدمت فرصة لتجربة عيش البشر لمدة أشهر بعيدًا عن الأرض.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون العيش لفترة طويلة على سطح القمر، ومن ثم الانتقال إلى العمل على نقل البشر إلى المريخ.

وأشار أن الرحلة إلى المريخ ستستغرق 6 أشهر، ومن ثم قد يبقى المغامرون عامين على سطح المريخ، قبل أن يعودوا في رحلة تستغرق 6 أشهر أيضًا.

ولفت أن البعد الكبير للمريخ يجعل أخطار السفر إليه كبيرة، بالإضافة إلى الجهل بالكثير من الأمور حوله، وهو ما يؤخر السفر إليه.

#ناسا #الفضاء

أخبار ذات صلة

"إجراءات السلامة" تؤجل رحلات ناسا التجارية إلى الفضاء

1-939760

ناسا : بث مباشر من الفضاء بدقة 4K

1-914712

بشرى غير متوقعة من ناسا لرواد الفضاء

ناسا: رواد الفضاء سيعودون إلى القمر

ناسا تسعى لتوليد طاقة نووية في الفضاء

‎سها القيشاوي فلسطينيّة من غزّة تُشرف من ناسا مباشرةً على إيصال روّاد الفضاء إلى المريخ

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ "سما": التوصل إلى اتفاق تهدئة بين غزة واسرائيل الليلة والساعات القادمة حاسمة

اربعة شهداء و اكثر من 120 جريحا في قصف الاحتلال لعدد من المواقع في قطاع غزة

ليبرمان : قوة الرد الاسرائيلية تجاه حماس تاّكلت ولا خيار الا الخروج الى حرب مؤلمة وصعبة

ليبرمان مهاتفاً ميلادينوف: قيادة حماس تتحمل مسئولية التصعيد والقتل والدمار القادم في غزة

فيديو: الاحتلال يقصف عدداً من الأهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة

اشتباكات واطلاق نار بين مقاومين والاحتلال على حدود غزة

المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

الأخبار الرئيسية

الأحمد

الأحمد : لا يوجد ورقة مِصرية بل مسودة مقترحات لتنفيذ الاتفاق السابق

مصالحة -ارشيفية

الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة فعلية لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس وفق الرؤية المصرية

قصف غزة -ارشيفية

رغم عودة الهدوء.. الاحتلال يعلن قصف موقع للمقاومة شمال غزة

الجندي القتيل

"يديعوت" تنشر تفاصيل دقيقة لمقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي : هذه الدول ضغطت و منعت حماس من الرد