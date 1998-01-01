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احرقوا غزة ...ميسا الجيوسي

السبت 21 يوليو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
احرقوا غزة ...ميسا الجيوسي




اسرائيل تحضر لهجوم كاسح على قطاع غزة، القطاع مهدد بكارثة بيئية، أهالي القطاع يعانون من شرب المياه الملوثة، المشاكل الاجتماعية تضرب عنق المجتمع الغزاوي، طلاب غزة يحلمون بفرصة في التعلم، أطفال غزة للعالم: انقذونا! أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يقول إن العنف الذي يشهده الأطفال في غزة يؤثر سلباً على صحتهم العقلية، مدارس غزة تحت القصف، صيادو غزة ممنوعون من الصيد.

 سماء غزة محاصرة بطيران حربي، هواء غزة ملوث، مستشفيات غزة تعاني من نقص الأدوية، أهالي اسرى قطاع غزة يشكون عدم قدرتهم على زيارة ابناءهم، أطفال غزة في خوف واضطراب، غزة تشرب المياه العادمة، الامم المتحدة تحذر من كارثة بيئية في القطاع، المنسق الإنساني يحذر من تفاقم الأزمة في غزة، الأمم المتحدة تحذر من حرب "وشيكة" في غزة، الأمم المتحدة: قطاع غزة على شفا الحرب.

 الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل بمجزرة غزة، الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد إسرائيلي في القطاع، نيران إسرائيلية تقتل اربعة فلسطينيين في غزة، غزة تشيع شهيدا والمقاومة تصر على الصمود، البالونات الحارقة، سلاح الضعفاء في قطاع غزة ضد إسرائيل، جهود مصرية وأممية للتوصل لتهدئة في قطاع غزة، غارات وقصف إسرائيلي مكثف على غزة والأمم المتحدة تدعو للابتعاد عن "حافة الهاوية"..
غزة تتألم، تنتظر، و تتأمل.... 


أحرقوا غزة وأريحوا العالم من عقدة التخاذل.
 

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