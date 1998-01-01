إنستاجرام تضيف ميزة جديدة لتسهيل التواصل مع الآخرين

وكالات / سما /

أعلنت منصة مشاركة الصور إنستاجرام عن ميزة جديدة تتمثل بنقطة حالة خضراء، والتي تشير بدورها إلى أن المستخدم يستخدم التطبيق الآن، وهذا يعني أنه ينبغي عليك في حال كنت تستخدم التطبيق توقع رؤية نقطة خضراء بجوار صور ملفات التعريف الشخصية الخاصة بالأصدقاء الذين يستخدمون التطبيق في الوقت الحالي، حيث تظهر النقطة الخضراء في خدمة المراسلة المباشرة ضمن التطبيق وفي قائمة الأصدقاء عندما تشارك مشاركة مع شخص ما.

وتوضح المنصة عبر منشورها أنك “سترى نقطة الحالة الخضراء فقط للأصدقاء الذين يتابعونك أو الأشخاص الذين تحدثت إليهم عبر خدمة التراسل Direct، والتي تمتلك حوالي 375 مليون مستخدم،، بحيث أنها تساعد على جعل المستخدم يتحدث بشكل أكبر مع الأشخاص المتواجدين في الوقت الحالي، ويمكنك تعطيل معلومات الحالة من خلال إعدادات “حالة النشاط” من قائمة إعدادات التطبيق، حيث يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

وكانت المنصة قد لجأت منذ فترة طويلة، وقبل ظهور نقطة الحالة الخضراء، إلى عرض نشاط شخص ما من خلال إظهار معلومات مثل آخر موعد لاستخدامه التطبيق أو الإشارة إلى أن المستخدم نشط حاليًا، حيث تظهر هذه المعلومات باللون الرمادي بجوار معلومات حسابهم ضمن قسم التراسل المباشر.

وقد تشكل هذه الميزة مصدر إزعاج كبير للعديد من المستخدمين، وتعمد منصات التواصل الإجتماعي إلى إجراء مثل هذه التغييرات الكبرى بشكل تدريجي، وهي نفس الطريقة المستخدمة من قبل شركة فيسبوك مع منتجاتها، حيث أنها تقوم بإجراء تغييرات تصميمية بسيطة تؤدي إلى تغير سلوك المستخدم بشكل تدريجي.

وبالرغم من أن إنستاجرام تعمل على تطوير ميزة جديدة لإدارة الوقت داخل التطبيق، وذلك بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الذي قال أن إنستاجرام تعمل على ميزات لمكافحة الإدمان التقني وضمان أن الوقت الذي ينفقه المستخدم ضمن التطبيق إيجابي، إلا أن نقطة الحالة الخضراء الجديدة تعد دافعًا لجعل الأشخاص ينفقون وقتًا أطول في التفاعل مع الآخرين على التطبيق.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر يوميًا هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث قال الباحثون إن إدمان المراهقين على استخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة ومراقبة الإشعارات المستمرة من مواقع مثل فيسبوك وتويتر وإنستاجرام عدة مرات خلال اليوم يجعلهم ينصرفون عن الاهتمام بالأمور المهمة بحياتهم ويفقدون القدرة على التحكم في تركيزهم.

كما تختبر شركة فيسبوك ميزة جديدة في منصة مشاركة الصور تسمح للحسابات العامة بإزالة الأشخاص من قائمة المتابعين، إذا كانوا يرغبون في ذلك، كما تم رصد ميزة أخرى ما تزال في مرحلة الاختبار، والتي تتيح للمستخدمين التفاعل مع قصص إنستاجرام بشكل يشابه تمامًا طريقة التفاعل مع مشاركات فيسبوك.

تجدر الإشارة إلى قيام المنصة خلال الأسبوع الماضي بطرح تحديث جديد للتطبيق على نظام التشغيل أندرويد، والذي جلب معه دعمًا لميزة الأيقونات التكيفية، والتي تسمح للتطبيق بضبط حجم الأيقونة وفقًا للجهاز الذي يدعمه، وبصرف النظر عن ذلك، فقد أفادت المعلومات أن الشركة المملوكة لفيسبوك تتطلع إلى تسهيل الأمر على المستخدمين العامين من أجل التقدم بطلب للحصول على علامة التحقق الزرقاء ضمن ملفاتهم الشخصية، ومن المتوقع أن يسهل هذا الإجراء عملية التحقق.