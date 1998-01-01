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إبراهيموفيتش عرض على مانشستر يونايتد اللعب بدون مقابل مادي !

السبت 21 يوليو 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش عرض على مانشستر يونايتد اللعب بدون مقابل مادي !



وكالات / سما /

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ولاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي بأنه عرض على اليونايتد التواجد بالنادي بشكل مجاني، مشيرًا إلى أن رحيله عن الشياطين الحمر لم يكن لأسباب مالية.

 

وكان زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ 36 عامًا قد أنهى تعاقده بالتراضي مع فريقه مانشستر يونايتد شهر مارس الماضي، للانتقال للعب في الدوري الأمريكي، وبالتحديد في لوس أنجلوس جالاكسي.

وتعرض إبراهيموفيتش في أولى مواسمه مع اليونايتد “2016/2017” لقطع في الرباط الصليبي جعله يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، بالرغم من تقديمه موسمًا مميزًا بتسجيله 28 هدفًا.

وبعد عودته من الإصابة الموسم الماضي، لم يقدم اللاعب الكثير من ناديه، ليعلن فك ارتباطه بالنادي الإنجليزي، والانتقال للدوري الأمريكي.

وتحدث إبراهيموفيتش لشبكة “بي بي سي” البريطانية قائلاً “المسألة لم تتعلق بعقد مع مانشستر يونايتد أو كسب المال، بل كان العكس تمامًا، أنا قلت للإدارة لا أريد أي راتب، احتفظوا به لأنفسكم”.

وأضاف “عقلي كان جاهزًا للعب كرة القدم، ولكن ركبتي لم تكن جاهزة”.

وتابع “عندما أصبحت مستعدًا، قلت لنفسي بأنني ليس هنا، لست زلاتان السابق، ولم أكن مستعدًا لأكون هذا الزلاتان”.

وأكمل “لقد تم اختياري للمشاركة في العديد من المباريات الموسم الماضي، ولكنني أخبرت المدرب جوزيه مورينيو بأنني لست مستعدًا وقلت له أسمع لست مستعدًا، ولا أريد أن أخيب ظنك، كنت أكن كل الاحترام لزملائي ومدربي، وقلت له اختار لاعبًا آخر يقوم بالمهمة أفضل مني، لقد وقفت وفعلت ذلك، حتى لو كنت زلاتان”.

#إبراهيموفيتش

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