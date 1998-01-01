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ديمبلي سلاح برشلونة لخطف هازارد من ريال مدريد!

السبت 21 يوليو 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديمبلي سلاح برشلونة لخطف هازارد من ريال مدريد!



وكالات / سما /

يسعى نادي برشلونة لاستغلال لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي من خلال عرضه على إدارة تشيلسي في سبيل الحصول على خدمات الجناح البلجيكي إيدين هازارد, قبل غريمه التقليدي ريال مدريد, وفقا لتقارير صحافية إسبانية.

ويعدّ هازارد على رأس أولويات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لا سيما بعد تألقه في نهائيات كأس العالم مع المنتخب البلجيكي.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية, أن برشلونة سيعرض على تشيلسي الحصول على خدمات ديمبلي بالإضافة إلى مقابل مادي من أجل الحصول على خدمات هازارد.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح بعدما فشل بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، والإصابات المتتالية التي تعرض لها مواطنه ديمبلي.

يشار إلى أن هازارد صرح في أكثر من مناسبة برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد، قبل أن يؤكد سعيه للخروج من تشيلسي من أجل خوض غمار تجربة جديدة، بعد 6 سنوات قضاها في صفوف الفريق اللندني.

#عثمان ديمبلي #هازارد

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