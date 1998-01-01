رئيس فنزويلا: أفريقيا هي من فازت بكأس العالم!

وكالات / سما /

رأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو, أن تتويج منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018, هو انتصار لقارة أفريقيا, في إشارة إلى جذور معظم لاعبيه.

وقال مادورو في تصريحات صحافية: "منتخب فرنسا يشبه منتخبًا أفريقيًا، لقد فاز بفضل اللاعبين الأفارقة أو أبناء الأفارقة".

وتعود جذور 14 لاعبا من أصل 23 في التشكيلة الرسمية التي توّجت بلقب المونديال, إلى القارة الأفريقية.

وطالب مادورو فرنسا وقارة أوروبا بالتوقف عن "العنصرية" و"التمييز" ضد المهاجرين الأفارقة والأمريكيين اللاتينيين, على هامش إبداع اللاعبين ذوي البشرة "السمراء" مع فرنسا في كأس العالم.

وأضاف: "أوقفوا العنصرية في أوروبا ضد الشعب الأفريقي والمهاجرين, آمل أن تدرك فرنسا وأوروبا أننا نحن في الجنوب لدينا القيم والقوة".

وهنأ المنتخب الفرنسي على اللعب بشكل جيد, ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تنظيم "أفضل كأس عالم في التاريخ", علما أن علاقاته مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا متوترة, بعدما اتهمه الأخير بـ"الديكتاتورية", ولم يعترف بإعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا في 20 مايو الماضي.