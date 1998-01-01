سببان رئيسيان وراء انسحاب ريال مدريد من صفقة نيمار

وكالات / سما /

أكدت صحيفة آس الإسبانية على عدم توقيع ريال مدريد مع نجم كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية رغم رحيل الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو الذي وقع ليوفنتوس بصفقة بلغت 112 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد انسحب بشكل كامل من صفقتي نيمار وكيليان مبابي مهاجمي باريس سان جيرمان بعد أن اتضح عدم وجود أي أمل للحصول على خدمات أي منهما.

وصرح مبابي بعد تتويجه بلقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده فرنسا أنه يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان ولا يفكر بالرحيل، وهو ما قاله نيمار أيضاً يوم أمس في تصريحات صادمة لإدارة النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن رئيس النادي الباريسي أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن نيمار ومبابي لا يمكن المساس بهما، وعليه البحث عن لاعب آخر في السوق.

وما جعل بيريز يستسلم وينسحب بشكل نهائي من صفقة نيمار أن حقوق بيع صورة النجم البرازيلي انخفضت بنسبة 11% بعد كأس العالم 2018، حيث أصبحت ترى العديد من الشركات الإعلانية الكبيرة أنه شخص لا يمكن أخذه قدوة بسبب السلوكيات المثيرة للجدل التي قام بها خلال البطولة.