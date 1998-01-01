جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سببان رئيسيان وراء انسحاب ريال مدريد من صفقة نيمار

السبت 21 يوليو 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سببان رئيسيان وراء انسحاب ريال مدريد من صفقة نيمار



وكالات / سما /

أكدت صحيفة آس الإسبانية على عدم توقيع ريال مدريد مع نجم كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية رغم رحيل الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو الذي وقع ليوفنتوس بصفقة بلغت 112 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد انسحب بشكل كامل من صفقتي نيمار وكيليان مبابي مهاجمي باريس سان جيرمان بعد أن اتضح عدم وجود أي أمل للحصول على خدمات أي منهما.

وصرح مبابي بعد تتويجه بلقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده فرنسا أنه يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان ولا يفكر بالرحيل، وهو ما قاله نيمار أيضاً يوم أمس في تصريحات صادمة لإدارة النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن رئيس النادي الباريسي أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن نيمار ومبابي لا يمكن المساس بهما، وعليه البحث عن لاعب آخر في السوق.

وما جعل بيريز يستسلم وينسحب بشكل نهائي من صفقة نيمار أن حقوق بيع صورة النجم البرازيلي انخفضت بنسبة 11% بعد كأس العالم 2018، حيث أصبحت ترى العديد من الشركات الإعلانية الكبيرة أنه شخص لا يمكن أخذه قدوة بسبب السلوكيات المثيرة للجدل التي قام بها خلال البطولة.

#ريال مدريد #نيمار

أخبار ذات صلة

نيمار

سببان وراء رغبة نيمار في مغادرة سان جيرمان

ريال مدريد يعود إلى هازارد تحسباً لفشل صفقة نيمار

سببان يجعلان انتقال بوجبا إلى ريال مدريد أمراً معقداً

نيمار

راموس: نريد نيمار في ريال مدريد

ريفالدو يحث نيمار على الانتقال إلى ريال مدريد

مارسيلو يتوقع انتقال نيمار إلى ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ "سما": التوصل إلى اتفاق تهدئة بين غزة واسرائيل الليلة والساعات القادمة حاسمة

اربعة شهداء و اكثر من 120 جريحا في قصف الاحتلال لعدد من المواقع في قطاع غزة

ليبرمان : قوة الرد الاسرائيلية تجاه حماس تاّكلت ولا خيار الا الخروج الى حرب مؤلمة وصعبة

ليبرمان مهاتفاً ميلادينوف: قيادة حماس تتحمل مسئولية التصعيد والقتل والدمار القادم في غزة

فيديو: الاحتلال يقصف عدداً من الأهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة

اشتباكات واطلاق نار بين مقاومين والاحتلال على حدود غزة

المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

الأخبار الرئيسية

الأحمد

الأحمد : لا يوجد ورقة مِصرية بل مسودة مقترحات لتنفيذ الاتفاق السابق

مصالحة -ارشيفية

الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة فعلية لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس وفق الرؤية المصرية

قصف غزة -ارشيفية

رغم عودة الهدوء.. الاحتلال يعلن قصف موقع للمقاومة شمال غزة

الجندي القتيل

"يديعوت" تنشر تفاصيل دقيقة لمقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي : هذه الدول ضغطت و منعت حماس من الرد